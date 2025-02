Sessão da Tarde exibe Hoje Segunda (24/02) na Globo, Pantera Negra

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 24/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Segunda-feira, 24/02/2025: Sessão da Tarde e Tela Quente Prometem Entretenimento e Emoção

Nesta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, a programação da TV traz duas atrações imperdíveis, cada uma em seu estilo. À tarde, na Sessão da Tarde, os telespectadores poderão se emocionar com o blockbuster de ação “Pantera Negra”, enquanto, no bloco Tela Quente, um drama brasileiro intitulado “Milagre Do Destino” promete tocar os corações com sua história surpreendente.

Pantera Negra – Um Clássico Moderno da Ação

Lançado em 2018 e dirigido por Ryan Coogler, “Pantera Negra” é um marco no cinema americano e no universo dos super-heróis. O filme conta a história do príncipe T’Challa, interpretado por Chadwick Boseman, que retorna a Wakanda após a morte do rei T’Chaka para assumir a coroa e enfrentar novos desafios. Em meio à sua jornada de autoconhecimento e de defesa de seu povo, T’Challa se vê na missão de localizar Ulysses Klaue, o notório ladrão de vibranium, cuja audácia já ameaçou a segurança do reino em tempos passados.

Com um elenco estelar – que inclui nomes como Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, John Kani, Andy Serkis, Danai Gurira e Letitia Wright – o filme mistura sequências de ação eletrizantes, efeitos visuais de tirar o fôlego e uma narrativa que celebra a cultura e a força de um povo que sempre esteve à frente do seu tempo. “Pantera Negra” não é apenas um entretenimento de alta qualidade, mas também uma obra que inspira orgulho, resiliência e esperança, elementos fundamentais para transformar a experiência do espectador.

Milagre Do Destino – Um Drama Brasileiro Que Toca o Coração

No mesmo dia, o bloco Tela Quente apresenta “Milagre Do Destino”, uma produção brasileira de 2025 dirigida por Alexandre Klemperer e estrelada por Rhaisa Batista e Dani Gondim. Diferente do universo de super-heróis, este drama se aprofunda na realidade, explorando as dores e as descobertas que acompanham a luta pela vida. A trama gira em torno de uma repórter que, ao descobrir que sofre de linfoma, inicia uma jornada em busca de um doador de medula óssea. Durante essa busca angustiante, ela descobre algo que muda sua perspectiva: a existência de uma irmã que ela desconhecia.

“Milagre Do Destino” é uma história de superação e reencontro, que evidencia a importância dos laços familiares e do autoconhecimento. O filme traz à tona a fragilidade da vida e, ao mesmo tempo, a força transformadora que o amor e o apoio mútuo podem proporcionar. A sensível atuação dos protagonistas confere à produção um tom realista e comovente, capaz de provocar reflexões profundas sobre a importância de cada relacionamento e de cada escolha no caminho da existência.

Conclusão

Nesta segunda-feira, a TV se transforma em palco para duas experiências distintas: a adrenalina e a grandiosidade de “Pantera Negra” na Sessão da Tarde e a emocionante e íntima narrativa de “Milagre Do Destino” no Tela Quente. Independentemente do gênero, ambos os filmes prometem levar o público a uma jornada repleta de ação, emoção e, acima de tudo, inspiração. Prepare a pipoca e acomode-se, pois hoje a tela reserva grandes histórias para aquecer o coração e estimular a mente.