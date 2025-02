Por MRNews



Semana de Calor Intenso e Tempo Seco em Itaperuna

A cidade de Itaperuna enfrenta uma semana de altas temperaturas e baixa umidade do ar, exigindo atenção redobrada da população. De acordo com as previsões meteorológicas, entre os dias 24 e 29 de fevereiro de 2025, o clima será predominantemente ensolarado, com pouca variação na nebulosidade e baixa possibilidade de chuvas.

Previsão do Tempo

Segunda-feira (24): Sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 22°C e máxima de 33°C.

Terça-feira (25): Tempo seco e sol predominante. Temperaturas entre 23°C e 33°C.

Quarta-feira (26): Condições estáveis, sem chuvas. Mínima de 22°C e máxima de 33°C.

Quinta-feira (27): Dia ensolarado com temperaturas variando entre 22°C e 34°C.

Sexta-feira (28): Calor intenso, com máxima de até 35°C, sem previsão de chuva.

Sábado (29): Sol com aumento de nuvens, mas sem precipitações. Mínima de 22°C e máxima de 35°C.

Cuidados Necessários

Diante do calor intenso, algumas medidas são fundamentais para o bem-estar:

Hidratação: Beber água regularmente para evitar desidratação.

Proteção Solar: Uso de protetor solar, roupas leves e óculos escuros.

Evitar Horários Críticos: Entre 10h e 16h, a exposição ao sol deve ser reduzida ao máximo.

Cuidados com Crianças e Idosos: Esses grupos são mais vulneráveis às altas temperaturas.

A população deve ficar atenta a mudanças climáticas repentinas e acompanhar atualizações sobre o tempo ao longo da semana. Mantenha-se informado e adote medidas para minimizar os impactos do calor intenso!

Previsão do Tempo em Itaperuna (RJ) para Hoje (24/02/2025)

Os moradores de Itaperuna (RJ) devem se preparar para um dia nublado, com possibilidade de chuvas e variações de temperatura ao longo do dia. Segundo os dados meteorológicos, os termômetros devem oscilar entre 23°C na madrugada e atingir até 34°C no período da tarde.

A umidade relativa do ar ficará entre 50% e 93%, podendo trazer sensação de abafamento. Além disso, os ventos terão uma média de 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 19 km/h no decorrer do dia.

Para os próximos dias, a tendência é de temperaturas semelhantes, com máximas próximas dos 35°C e possíveis pancadas de chuva. O sol nascerá às 5h41 e se porá às 18h19.

Acompanhe atualizações para saber se haverá mudanças no clima ao longo do dia.

Tentativa de Homicídio em Itaperuna: Jovens são Alvejados no Bairro Surubi

Na noite do último sábado (22), em Itaperuna, dois jovens foram vítimas de disparos de arma de fogo na Rua Marieta Xavier, no Bairro Surubi. De acordo com relatos, os dois estavam sentados na calçada quando foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta.

O carona efetuou os disparos, atingindo um jovem de 23 anos na coluna cervical e um adolescente de 15 anos no queixo e em um dos braços. No local, foram encontrados estojos de munição e um fragmento de calibre 9mm.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital São José do Avaí (HSJA), enquanto o caso segue sob investigação na 143ª DP como tentativa de homicídio.

Violência em Itaperuna Gera Preocupação na Comunidade

O ataque a tiros ocorrido no Bairro Surubi reacendeu a preocupação dos moradores com a violência na região. Nos últimos meses, casos semelhantes vêm sendo registrados, aumentando o clima de insegurança.

Segundo relatos de testemunhas, os autores da tentativa de homicídio fugiram rapidamente após os disparos, dificultando a identificação. A Polícia Civil segue investigando o caso e busca imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos.

A população local cobra uma resposta mais efetiva das autoridades, exigindo maior patrulhamento policial e medidas preventivas. Muitos acreditam que a violência pode estar ligada a disputas entre facções criminosas ou acertos de contas.

Enquanto isso, amigos e familiares das vítimas aguardam informações sobre o estado de saúde dos jovens, torcendo por sua recuperação. O caso reforça a necessidade de ações mais rigorosas no combate ao crime em Itaperuna.