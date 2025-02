Roda de conversa e oficina sobre mudanças climáticas acontecem na Biblioteca Infantil de Sorocaba nesta quarta-feira (26) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realizará, nesta quarta-feira (26), às 14h30, uma roda de conversa e oficina, voltadas às crianças de 7 a 12 anos, com o tema “Despertando Consciência: Greta Thunberg e a necessidade de agir contra as mudanças climáticas”, na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, localizada no Centro.

A programação faz parte das atividades elaboradas pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência (11 de fevereiro).

Conduzido pelas professoras Dra. Letícia Estevão Moraes e Letícia Asheley Gomes, o encontro contará com uma conversa para apresentação de Greta Thunberg, ícone jovem da luta contra as mudanças climáticas, e sua trajetória no ativismo contra a crise ambiental. O foco será expor ações que visam conscientizar o mundo sobre a urgência da redução das emissões de gases de efeito estufa e a necessidade de políticas ambientais mais eficazes.

Em seguida, o público terá a oportunidade de participar de uma oficina que ilustrará o conceito de aquecimento global e o efeito estufa, utilizando materiais simples, para demonstrar como a retenção de calor na atmosfera contribui para o aumento da temperatura global. A atividade visa apresentar de forma prática como as mudanças climáticas afetam o nosso planeta, além de ressaltar a importância da ação coletiva para mitigar esses efeitos, por meio de uma atividade lúdica de leitura.

Letícia Estevão Moraes é licenciada em Física, pela UFSCar Sorocaba, mestre e doutora em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Iniciou a carreira docente como professora de Física na educação básica e, atualmente, atua como professora colaboradora do Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF) e professora substituta na UFSCar Sorocaba, na área de Ensino de Física voltada para as questões socioambientais. Já Letícia Asheley Gomes é licenciada em Química, pela UFSCar Sorocaba, e mestranda em Educação, pela UFSCar, atuando principalmente na área de Ensino de Ciências. Atualmente, é professora de Química e Práticas Experimentais no Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas de Sorocaba.

As vagas são limitadas e, por isso, as inscrições devem ser feitas pelo e-mail: [email protected], informando nome e idade do participante, nome da atividade e data. A Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” fica na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3231-5723.