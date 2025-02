Projeto “Esporte é Saúde nos Bairros” reúne centenas de pessoas em aulão na Vila Olímpica de Nova Iguaçu

Moradora do bairro Cerâmica, a aposentada Edna Toledo, de 65 anos, é uma das cerca de 1.600 alunas inscritas no programa “Esporte é Saúde nos Bairros”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) de Nova Iguaçu. Na manhã desta sexta-feira (21), ela esteve na Vila Olímpica da cidade para participar do “Aulão da Alegria”, uma ação de integração com participantes de outros polos. O evento, aberto ao público, recebeu centenas de pessoas, que aproveitaram a oportunidade para praticar atividades físicas.

“Participo das aulas de ginástica na praça desde 2016, neste projeto da prefeitura. Não poderia perder esse aulão de jeito nenhum. Tenho fibromialgia, uma doença crônica que causa dor generalizada no corpo, fadiga e outros sintomas. Fiquei sem andar por um ano, mas a atividade física me ajudou na recuperação. Hoje, danço, pulo e levo uma vida normal. O sedentarismo não faz parte da minha rotina”, relatou Edna, uma das participantes do aulão da Alegria.

O projeto “Esporte é Saúde nos Bairros” é realizado em mais de 80 polos pela cidade. Durante a aula, que teve início às 8h, os participantes se dedicaram a atividades como dança, exercícios de mobilidade articular e ginástica, além de se manterem bem hidratados no calor. Os exercícios foram conduzidos por professores de educação física.

“Esse programa é para proporcionar a saída do comodismo, do sedentarismo, que a pessoa saía do sofá, buscando um novo estilo de vida saudável. Nossa ideia é continuar levando essa atividade a diversos bairros da cidade, pois a ginástica é uma ótima opção para quem busca saúde de verdade”, garantiu o coordenador do “Esporte é Saúde nos Bairros”, Eber Renovato.

O evento contou com o apoio da Universidade Estácio de Sá, que disponibilizou serviços de aferição de pressão arterial, orientação sobre os cuidados com a pele, atendimentos e orientação jurídica, gincanas, avaliação física, entre outros.