Prefeitura participa de encontro de Assistência Social em São Paulo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última sexta-feira, 21, a Secretaria de Assistência Social, esteve presente no encontro com secretários municipais de Assistência Social no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O evento foi promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e contou com cerca de 900 participantes, sendo 400 autoridades, incluindo prefeitos e secretários municipais de Assistência Social de todo o estado.

O encontro teve a presença do governador Tarcísio de Freitas e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

O objetivo foi estreitar laços com os gestores recém-empossados, orientando-os sobre a atuação da SEDS, as formas de acesso aos programas e a importância da adesão aos serviços e benefícios oferecidos pela pasta.

Durante o evento, os responsáveis pelas coordenadorias da SEDS explicaram o funcionamento de suas áreas, tiraram dúvidas e esclareceram questões sobre temas como convênios, prazos, cofinanciamentos, treinamentos, legislação e políticas públicas.

A secretária de Assistência Social de Ubatuba, Silvia Issa, falou sobre a importância do encontro: “Encontros como este são fundamentais para que o município possa alinhar expectativas, procedimentos e planos de trabalho. Isso garante mais eficiência ao serviço público, especialmente no âmbito da assistência social, e melhora o atendimento à população”, completou Silvia.