Parque das Águas terá Treinão Divas que Correm no dia 9 de março – Agência de Notícias

As sorocabanas estão convidadas a participar gratuitamente, no dia 9 de março (domingo), a partir das 7h, do Treinão Divas que Correm, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (9 de março), com corrida e caminhada, no Parque das Águas, no Jardim Abaeté. Não há necessidade de inscrição prévia, porém para participar dos sorteios é necessário se inscrever pelo link: https://tinyurl.com/treinao-divasquecorrem.

Realizado pelo Divas que Correm, maior clube de corrida feminina do Brasil, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), o evento tem como proposta reunir mulheres para um momento de empoderamento e comemoração, unindo energia, saúde e solidariedade.

Além das modalidades de corrida e caminhada, o Treinão contará com uma série de atividades especiais, como alongamento e preparação física; dança com Kaio Sorriso; Momento Diva, um bate-papo inspirador para troca de experiências; massagem; sorteios e sessão de fotos para registrar esse momento. Ao fim das atividades, também será realizado piquenique compartilhado. Por isso, cada participante deve levar algo para comer e beber, incentivando a convivência e a união.

O evento ainda terá caráter social. Serão arrecadados alimentos não perecíveis, destinados à campanha “A Fome Não é Fake!”, do Fundo Social de Solidariedade; roupas e tênis em boas condições para projeto social de corrida, além de tampinhas e lacres para a Galera Empresto Sorocaba.

Criado em 2013 e liderado nacionalmente por Bruna Coelho, o Divas que Correm completa 12 anos de história promovendo, por meio da corrida, a prática esportiva, o bem-estar e o fortalecimento feminino. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pela rede social @divasquecorremoficial .