Palpites Águia de Marabá x Fluminense , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (26/02)

O jogo entre Águia de Marabá x Fluminense marcado para acontecer nesta HOJE às 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Águia que vai buscar a vitória em seus domínios.

Águia de Marabá x Fluminense: Onde Assistir, Escalações e Palpite – Copa do Brasil 2025

A Copa do Brasil 2025 está em andamento, e um dos jogos mais aguardados da primeira fase coloca o Fluminense frente ao Águia de Marabá. O confronto ocorrerá na quarta-feira, 26 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém (Pará), às 19:30 (de Brasília). Ambas as equipes buscam avançar à próxima fase, e o Fluminense entra como favorito para garantir sua classificação sem maiores dificuldades.

O Desafio para o Fluminense

O Fluminense chega a este confronto após um emocionante 3 a 2 contra o Bangu, garantindo sua vaga nas semifinais do Campeonato Carioca e evitando a possibilidade de enfrentar o Flamengo nas etapas finais. O time vive um bom momento e busca manter o ritmo para avançar também na Copa do Brasil. Sob o comando de Mano Menezes, o Fluminense deve entrar em campo com seu melhor elenco disponível, buscando uma vitória tranquila para seguir confiante em suas competições.

A Situação do Águia de Marabá

Por outro lado, o Águia de Marabá tem vivido um início de temporada instável. Comandado por Silvio Criciúma, a equipe ocupa atualmente a 5ª posição no Campeonato Paraense com 11 pontos, resultado de 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe chega a este jogo com a intenção de surpreender, mas seu desempenho recente, incluindo uma eliminação na Copa Verde e um empate sem gols contra o Independente-PA, demonstra que o time tem dificuldades em manter consistência.

Onde Assistir ao Jogo

O jogo Águia de Marabá x Fluminense será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (de Brasília). Para os fãs que não puderem acompanhar ao vivo, a plataforma oferecerá cobertura completa e acesso aos melhores momentos da partida.

Histórico de Confrontos

O Fluminense e o Águia de Marabá já se enfrentaram duas vezes na história, ambas pela 2ª fase da Copa do Brasil de 2009. O Águia venceu o primeiro jogo por 2 a 1, mas o Fluminense deu o troco no jogo de volta, goleando por 3 a 0 e avançando na competição.

Escalações Prováveis

Águia de Marabá

A equipe paraense deve entrar em campo com a seguinte formação:

Axel; Bruno Limão, Lucão, Matheus Baraka, Alan Pires; Janderson (Edras), Kaique, Kukri, Doda; Lucas Silva (Welves), Erico Júnior (Jonata).

Fluminense

Com Thiago Silva, Renato Augusto e Ganso fora devido a lesões, o Fluminense deve contar com:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Lima), Arias, Riquelme Felipe (Serna); Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo).

Palpite para o Confronto

Apesar do Águia de Marabá ter o mando de campo, o Fluminense entra como grande favorito, com um elenco superior e uma fase mais estável. Espera-se que o time carioca consiga se impor desde o início e garanta uma vitória tranquila.

Palpite: Águia de Marabá 0x2 Fluminense

A partida promete ser importante para o Fluminense, que busca avançar sem sustos e continuar sua jornada na Copa do Brasil, enquanto o Águia tentará surpreender para avançar à próxima fase.

Análise de Dados

