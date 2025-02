Palestra “O projeto ‘Pequenas Cientistas’” é atração gratuita na Biblioteca Infantil de Sorocaba – Agência de Notícias

Nesta quarta-feira (26), às 14h, crianças de 7 a 12 anos terão a oportunidade de conferir a palestra gratuita “O projeto ‘Pequenas Cientistas’”, com a professora Dra. Maria José Fontana Gebara, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar Sorocaba), na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, no Centro de Sorocaba.

A programação faz parte das atividades elaboradas pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência (11 de fevereiro).

Durante o encontro, o público poderá conferir a apresentação do projeto desenvolvido na UFSCar Sorocaba, que tem como objetivo encorajar a atuação de meninas na área de ciências, incentivando o empoderamento.

Maria Gebara é bacharel e licenciada em Física pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mestre em Educação e doutora em Ciências pela mesma instituição. Iniciou a carreira docente como professora de Física na educação básica e, atualmente, atua no Departamento de Física, Química e Matemática (DFQM) da UFSCar Sorocaba, como professora de licenciatura em Física; no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd); e no Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF). Tem experiência na área de Física, com ênfase em Ensino, atuando principalmente com os seguintes temas: interdisciplinaridade, ensino-aprendizagem, formação de professores e avaliação. Além disso, Maria é orientadora de pós-graduação em nível de doutorado e supervisora de pós-doutorado.

A Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” fica na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3231-5723.