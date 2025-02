Novo conceito em espaço de lazer está em construção no Morumbi

Cláudio Ribeiro





*Com informações da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

É muito mais que uma praça ou centro de lazer convencional. O projeto-piloto que a Prefeitura está construindo no Morumbi vai ser um ambiente integrado de entretenimento e ponto de encontro das famílias do bairro e das vizinhanças do entorno, na região sul de São José dos Campos.

Próximo à estação da Linha Verde, o novo equipamento público vai beneficiar tanto os moradores locais como os visitantes de outras regiões. O projeto visa elevar o bem-estar da população ao oferecer lazer qualificado, ampliar as áreas verdes e adotar a drenagem urbana sustentável.

Inovação

Deck e prainha: ambiente para relax e brincadeiras na areia | Imagem ilustrativa

A assim denominada Praça Verão será a primeira da cidade com características inovadoras, que servirá de modelo para futuras unidades em outros locais. Entre os atrativos para uso de todas as faixas etárias, estão vários espaços, como passeio, pergolado, piscina vertical, solário e prainha, que é um tanque de areia com rampa de acessibilidade e espreguiçadeiras, onde os pais poderão brincar com os filhos pequenos.

Com temática voltada à água e às atividades ao ar livre, a praça atenderá crianças, jovens, adultos e idosos, incluindo as pessoas com deficiência. Haverá ainda áreas de piquenique, jardim sensorial e balanços adaptados, fortalecendo os vínculos comunitários.

Passarela e jardins de chuva: passeio, piquenique e contemplação | Imagem ilustrativa

Obra

Atualmente os serviços estão na fase de instalação de mobiliários e aplicação de madeira plástica no pergolado e deck. As equipes também estão preparando o solo para a execução do paisagismo.

Trata-se de uma intervenção urbanística com recursos provenientes da outorga onerosa depositados no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano). A obra tem investimento de R$ 2.445.000 e está sendo realizada pela VZO Engenharia, com previsão de entrega para abril.

Pergolado: convívio social integrado às áreas verdes | Imagem ilustrativa



