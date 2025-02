Nova Iguaçu promove ‘Folia Segura’ por um carnaval sem assédio

Viviane Araujo, madrinha da campanha ‘Não é não! Respeite a decisão”, a secretária da Mulher de Nova Iguaçu. Doutora Roberta, e a secretária da Mulher do Estado, Heloisa Aguiar

Com o objetivo de conscientizar e combater o assédio durante o Carnaval, a Prefeitura de Nova Iguaçu, em parceria com a Universidade Unigranrio, vai promover, nesta terça-feira (25), o bloco Folia Segura. A ação, que conta com a participação da Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu (SEMUNI), é aberta ao público. A concentração será em frente ao campus da universidade, em Nova Iguaçu, a partir das 9h.

A iniciativa busca reforçar a importância da prevenção ao assédio, constrangimento e violência contra a mulher, promovendo um ambiente seguro e respeitoso para todas durante a folia. O bloco contará também com a participação do Programa Empoderadas, oferecendo serviços de maquiagem e distribuindo materiais informativos. Ventarolas com orientações e contatos úteis serão entregues ao público pela equipe da SEMUNI.

O evento marca também o lançamento oficial, em Nova Iguaçu, da campanha “Não é não. Respeite a decisão!”, da Secretaria da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Acadêmicos de Direito do 3º período da Unigranrio, integrantes do Projeto de Extensão “Violência Diária”, estarão presentes para fortalecer a campanha dentro da universidade e ampliar a conscientização sobre os direitos das mulheres e os mecanismos de proteção disponíveis.

A Comissão Permanente da Mulher Advogada (CPMA) da OAB Nova Iguaçu/Mesquita também estará presente, reforçando a importância do selo “Não é Não!” como ferramenta para proteger vítimas e combater a violência de gênero em locais públicos, eventos e estabelecimentos de lazer.

Para a secretária municipal da Mulher de Nova Iguaçu e vice-prefeita, Roberta Teixeira, conhecida politicamente como Doutora Roberta, a mobilização é fundamental.

“A SEMUNI tem o compromisso de combater atos violentos contra mulheres e garantir sua segurança em todos os espaços. Nossa equipe está empenhada em assegurar que mais mulheres iguaçuanas se sintam seguras”, destacou.

O Folia Segura conta com o apoio do Programa Empoderadas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, reforçando o compromisso coletivo com um Carnaval de respeito, segurança e alegria para todas.