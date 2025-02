MS elege os melhores hambúrgueres em Festival que fortalece a economia e o empreendedorismo 

No encerramento neste domingo (23) da segunda edição do Champions Burger, Festival Gastronômico e Cultural, foram eleitos os três melhores hambúrgueres de Mato Grosso do Sul: Tchoco burger (1° lugar), Ney Grill BBQ (2° lugar) e Avenida (3° lugar). Com mais de 70 tipos de hambúrgueres e atrações musicais, o Festival se consolida no calendário de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, com apoio do Governo do Estado, Sebrae MS e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O campeão Felipe Loureiro de Andrade, da Tchoco, na Vila Planalto, em Campo Grande, é formado em Gastronomia e começou a empreender em 2019 junto com a mãe, a avó e a namorada. “Faz quatro anos que produzimos juntos. O nosso lanche vencedor é um italiano, o Tchoco Mio, com maionese de manjericão, pepperoni, picles, cebola roxa e cheddar”, descreveu.

A premiação, que contou com receitas de 28 hamburgueiros de Mato Grosso do Sul, foi realizada pelo governador Eduardo Riedel, acompanhado da primeira-dama, Mônica Riedel, de parlamentares, e de secretários estaduais, entre eles, o secretário da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), Marcelo Miranda.

Durante a entrega do prêmio, o governador destacou a iniciativa como mola propulsora do empreendedorismo e desenvolvimento econômico e cultural do Estado. “Ao apoiar este evento, a gente constrói uma força econômica com o setor de bares e de restaurantes do Estado, a cultura e o empreendedorismo”. O festival apresentou um cardápio variado dos clássicos e versões gourmets.

Para o diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes, o Festival engloba cultura e turismo. “Isso agrega muito na questão de renda também dos hamburgueiros que vêm aqui, expõe os seus produtos num preço melhor para que as pessoas possam conhecer hambúrgueres que são gourmet. Eu acredito que se fomenta muito a economia, ajuda na nossa cultura, que é muito enraizada dentro da questão da carne, seja ela de búfalo, de boi, de avestruz e auxilia no desenvolvimento cultural e também turístico da nossa cidade e do nosso Estado”.

O Champions Burger começou na sexta-feira (21), na Vila Morena, nos Altos da Afonso Pena, com o objetivo principal de valorizar a gastronomia local e fortalecer o setor de hambúrgueres, com o impulsionamento das vendas.

Wesley Renovato, da associação Hambúrgueiros MS, explicou que os profissionais gourmet produziram receitas com ingredientes nobres e muita técnica aplicada.

Na edição anterior o evento movimentou cerca de R$ 1 milhão em apenas três dias, com geração de 300 empregos temporários, além do fomento das vendas de fornecedores de carne, pães, bebidas e hortifrútis.

A empresária Vanessa de Oliveira veio com a irmã e a prima. “São muito gostosos. É a primeira vez que eu estou participando. Foi muito bom, muito bom mesmo”, declarou.

Mato Grosso do Sul conta com 11,9 mil empresas no segmento de bares, restaurantes e similares, sendo 99% formado por pequenos negócios – 5,8 mil MEIS; 5,2 mil microempresas e 670 empresas de pequeno porte.

Definitivamente, as hamburguerias artesanais com burgers autorais dominam a cena gastronômica da capital sul-mato-grossense. Parabéns aos participantes do 2º Champions Burger.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende