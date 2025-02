Esquema de trânsito para os blocos de enredo na Avenida Chile, sábado (01/03) e quarta-feira (05/03) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Para reduzir o impacto no trânsito, serão feitas interdições e bloqueios na região. Arte: Prefeitura do Rio

A CET-Rio montou um esquema especial de trânsito para os desfiles dos Blocos de Enredo da Avenida Chile, das 14h de sábado (01/03), até às 5h de quarta-feira (05/03). Para viabilizar o evento, preservar a segurança viária e reduzir o impacto no trânsito, serão feitas algumas interdições e bloqueios na região.

Agentes de trânsito da prefeitura e apoiadores de tráfego, com veículos operacionais e motocicletas irão trabalhar a favor da fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, coibição do estacionamento irregular e atuação nos bloqueios, como também, na orientação dos pedestres, foliões e motoristas.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações Rio (COR), irão monitorar toda a movimentação do trânsito através das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

INTERDIÇÕES:

– Avenida Almirante Barroso e avenida República do Chile, sentido Estácio, entre a Avenida Graça Aranha e a Rua do Lavradio;

– Avenida Almirante Barroso, sentido Praça XV, entre a Rua Senador Dantas e a Avenida Graça Aranha;

– Rua México, entre a Rua Araújo Porto Alegre e a Avenida Nilo Peçanha.

‘ Não haverá implantação de estacionamento para o evento. Então, recomenda-se a utilização do transporte público. É importante que todos os pedestres realizem a travessia das vias em locais sinalizados, como a faixa de pedestre. E que todos estejam atentos às orientações dos agentes de trânsito e a sinalização implantada na área.