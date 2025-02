Escolas de samba abrem desfile do Pirô Piraquara

João Paulo Sardinha





O Carnaval de São José dos Campos começa, oficialmente, na próxima quinta-feira (27), com o desfile do Pirô Piraquara. A concentração do bloco, porém, terá uma novidade neste ano: a partir das 17h, as escolas de samba Raízes, Estrela de Prata, Corintinha do Jardim Paulista, Santa Cruz, Sol Nascente, Balaioo e Acadêmicos do Satélite irão animar o público na praça Afonso Pena.

Em seguida, às 18h30, o Pirô Piraquara ganha as ruas da região central.

A concentração terá representantes das escolas que irão apresentar toda a versatilidade de ritmos e gingados carnavalescos.

Para André Luiz Rodrigues da Silva de Castro, presidente da Acadêmicos do Satélite, está é uma importante atividade para aquecer os tamborins. “Nós somos uma comissão de 25 pessoas ligadas ao carnaval. Sentimos que o carnaval tradicional da cidade (de escolas de samba) estava morno. Não tinha desfile desde 2012”, disse.

“As atividades do Carnaval são muito importantes para a cultura da nossa cidade. Onde tem escola de samba tem muita alegria. Esse movimento no dia 27 é um resgate de toda essa cultura”, completou.

Mais Pirô

O Pirô Piraquara volta às ruas com seus bonecões no sábado (1º), às 9h, saindo da Travessa Chico Luiz, em frente ao Mercado Municipal.

Na segunda-feira (3), às 9h30, será a vez de a Via Oeste receber o bloco.

Saiba mais

Acadêmicos do Satélite, com sede no bairro Jardim Satélite, foi fundada em 1995, tem 13 títulos (um como bloco e doze como escola de samba). Suas cores são vermelho, branco e verde.

Balaioo, com sede no bairro São Judas Tadeu, foi fundada em 2016, tem um DVD intitulado “Bateria 1000 Grau mais que uma Família!”. Suas cores preto e amarelo dourado simbolizam os povos ancestrais vindos da África e as riquezas naturais e de espírito.

Raízes, com sede no bairro do Campo dos Alemães, foi fundada em 2005 e suas cores são vermelho, branco e preto.

Estrela de Prata, sediada no centro da cidade, foi fundada em 2000 e é representada pelas cores verde, amarelo e azul.

Acadêmicos da Santa Cruz, com sede no centro da cidade, foi fundada por Hélio, Carlos da Silva Gomes, Caflinho e David dos Santos Gomes em 1999. No ano seguinte, fizeram o seu primeiro desfile no carnaval oficial de São José dos Campos, com o tema “Santa Cruz é uma explosão”. Em 2012, último ano de carnaval, desfilaram com tema “Festas e Folclores” e ficaram em quarto lugar no grupo especial. Suas cores são vermelho e branco.

Sol Nascente, sediada no centro da cidade, foi fundada em 1995 pelo grupo de batuqueiros da escola de samba Imperatriz Joseense, Odair Jácomo Conceição, Eder Pedro e Jansen Robson Friggi. Em 2002, destacou-se como campeã. Suas cores são azul, amarelo e branco.

Serviço

Quinta-feira (27)

Abertura/ Concentração – 17h – Praça Afonso Pena

Desfile – 18h30

Sábado (1º)

Desfile – 9h – Travessa Chico Luiz, em frente ao Mercado Municipal.

Segunda-feira (3)

Desfile – 9h30 – Via Oeste



