Desfiles dos blocos Fogo & Paixão e Cordão do Boitatá animam milhares de foliões – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Bloco Fogo & Paixão agitou os foliões neste domingo – Alex Ferro/Riotur

O último domingo antes da folia oficial reuniu milhares de pessoas nas ruas do Rio, marcando mais um fim de semana de muita festa no pré-Carnaval 2025. Pela manhã, blocos tradicionais como Fogo & Paixão, Cortejo do Cordão do Boitatá e Suvaco do Cristo mantiveram a animação no Centro e na Zona Sul, enquanto o bloco infantil Gigantes da Lira levou cores e alegria para as ruas de Laranjeiras.

No Centro, o Fogo & Paixão comemorou 15 anos de folia com um verdadeiro baile de debutantes a céu aberto no Largo São Francisco de Paula. Ao som de “Ex Mai Love”, tema da novela “Cheias de Charme”, de 2012, a cantora paraense Gaby Amarantos, um dos maiores expoentes do gênero tecnobrega, animou os fãs.

– É muito bom a gente ver a música brega tomando conta das ruas! É maravilhoso a gente ver gente tendo coragem de ser realmente quem se é – vibra a cantora.

O bloco que celebra a música brega apresentou em seu repertório uma releitura especial de “Total Eclipse of the Heart”, de Bonnie Tyler, e de sucessos como “Evidências” (José Augusto e Paulo Sérgio Valle), gravada por Chitãozinho e Xororó, e “Pense em Mim” (de Douglas Maio, José Ribeiro e Mário Soares), famosa com a dupla Leandro e Leonardo, além de valsas clássicas dos bailes de debutantes entoadas em coro por milhares de foliões.

– A comemoração do bloco é minha também. Eu estou adorando porque a minha mãe não vinha desde que eu nasci e agora veio comigo justamente porque eu convidei – disse Débora Santos, de 14 anos, filha de Dalva Santos, que estava grávida da menina na estreia do Fogo & Paixão, em 2010.

Ainda na região Central, o cortejo do Cordão do Boitatá abriu os trabalhos com sua orquestra de 150 músicos e a icônica serpente gigante no abre-alas. Da Rua da Assembleia até a Praça Tiradentes, marchinhas, composições carnavalescas de todos os tempos e canções como “Coisa nº 4”, que marcaram a trajetória do bloco, foram incluídas no roteiro.

A cantora Teresa Cristina fez questão de prestigiar. – Esse é um dos blocos mais importantes do Carnaval carioca. Eles fazem tudo de forma independente, com ensaios, vaquinhas e muito amor pela festa – ressaltou a cantora.

No Jardim Botânico, o Suvaco do Cristo desfilou em clima de despedida. Completando 40 anos de história, o bloco anunciou que fará seu último cortejo em 2026. – O Suvaco sai da rua para entrar na história. Nossa missão está cumprida – declarou o fundador do bloco João Avelleira. Durante o desfile, os foliões reviveram momentos icônicos ao som de “Bundalelê”, de Lenine e Bráulio Tavares.

Em Laranjeiras, as crianças tomaram conta do Gigantes da Lira com o enredo “Lira dos Arlequins, Pierrôs e Colombinas”, inspirado na Commedia Dell’arte italiana. Em Ipanema, o Empolga às 9 manteve a tradição de seu desfile de repertórios ecléticos, enquanto na Zona Oeste, o “Pode Provar Que Não Tem Veneno” surpreendeu com fantasias irreverentes. Na zona norte, o estreante Chegou Pilares adicionou mais um tempero à programação.

Os desfiles seguiram até o fim do dia, com 23 blocos por toda a cidade. Entre os destaques, o bloco “Tá Pirando, Pirado, Pirou!”, que festejou seus 20 anos de folia na Urca, levantando a bandeira da saúde mental com um cortejo em homenagem ao dramaturgo gaúcho Qorpo-Santo, considerado o “Bispo do Rosário da dramaturgia”.

Final de semana animado

Um total de 99 blocos percorreu a cidade entre sexta e domingo. O público também compareceu em peso, com mais de 300 mil foliões participando dos cortejos. Entre os destaques do sábado, o megabloco Da Favorita, que arrastou 50 mil foliões pelo Centro, o cortejo lúdico do Céu na Terra, em Santa Teresa; o Estratégia, no Largo São Francisco de Paula; o Pérola da Guanabara, que animou a barca da Praça XV rumo à Ilha de Paquetá; o Orunmilá, na Zona Portuária; e o Simpatia É Quase Amor, em Ipanema. As quatro semanas de pré-Carnaval no Rio tiveram desfiles de 165 blocos.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

O Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio. Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a prefeitura, por meio da Riotur, preparou um esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.