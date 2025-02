Com foco no desenvolvimento tecnológico, Governo de MS lança Dinpaec e Fórum Pré-COP 30 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para fomentar e difundir o desenvolvimento tecnológico voltado a produção rural, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul participou do lançamento – realizado na manhã desta segunda-feira (24) – da feira tecnológica Dinapec 2025 (Dinâmica Agropecuária) e do Fórum Pré-COP 30.

O governador Eduardo Riedel confirmou a importância do evento, que será realizado em março, e que contribui de diferentes formas para o aumento da produtividade com o uso de tecnologia.

“É um evento já tradicional, e que expõe conceitos de aumento de produtividade através das tecnologias, seja na interação solo-planta, planta-animal, seja pelas novas tecnologias direcionadas à produção da pecuária de corte. A Dinapec é um palco onde essas tecnologias ficam evidenciadas ao produtor rural, que é o ator principal de uso. E a consequência disso tudo, está na economia, na produtividade, de ganho de escala, efeito para o meio ambiente”, disse Riedel.

A Dinapec é uma feira tecnológica, realizada a cada dois anos, com o objetivo de transferir as principais tecnologias geradas pela Embrapa e parceiros, permitindo ao visitante o contato direto com pesquisadores e técnicos. A feira tem previsão de acontecer entre 24 e 26 de março, em Campo Grande (MS), realizada pelo Governo do Estado e pela Embrapa Gado de Corte, em parceria com instituições de destaque no segmento.

A feira acontecerá em uma área de 30 hectares na Embrapa Gado de Corte, especialmente preparada e organizada de forma a atender transformações e demandas do setor produtivo. A Dinapec é conhecida nacionalmente como um importante evento, e apresentará os melhores resultados de pesquisa, inovação, produtos, tecnologias, conhecimentos e serviços para os produtores, técnicos e envolvidos na cadeia da carne.

“É uma feira técnica de aprendizado. Toda edição da Dinatec vai trazer alguma coisa diferente para nós, o que estão pesquisando e é de extrema importância. A gente pega aquele trabalho todo e consegue aplicar na prática para o produtor, em torno da sustentabilidade, diminuição do efeito de gás carbônico, principalmente na pecuária. Nós precisamos mostrar que a nossa pecuária é sustentável. A transformação de pastagem, toda essa biodiversidade que nós temos aqui, o Estado é referência”, disse o presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Marcelo Bertoni.

PRÉ-COP30

Em sua 16ª edição, a feira englobará em sua programação o Fórum Pré-COP30, evento que acontecerá no dia 24 de fevereiro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e abordará a sustentabilidade da produção de bovinos no Brasil – em Mato Grosso do Sul, estado brasileiro onde nasceram os protocolos “Carne Carbono Neutro” e “Carne Baixo Carbono”.

Estratégico para o setor, o Fórum reunirá instituições públicas e privadas da cadeia produtiva da carne, especialistas em pecuária de corte, sustentabilidade, clima, mercado e políticas públicas para debater a bovinocultura de corte brasileira no contexto das mudanças climáticas.

Organizado pela Embrapa Gado de Corte, em parceria com o Governo de MS/Semadesc e a Famasul, o evento faz parte da “Jornada pelo Clima”, uma iniciativa da Embrapa que prevê a realização de diversos eventos em todo o país, em preparação para a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), marcada para novembro de 2025, em Belém (PA).

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende