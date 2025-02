Atletas olímpicas dos Estados Unidos e do Brasil treinam na pista de BMX do Parque Radical de Deodoro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A pista construída para os Jogos Olímpicos Rio 2016 foi totalmente reformada e inaugurada no início deste ano – Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

A pista de BMX do Parque Radical de Deodoro, reinaugurada no início deste ano, está recebendo visitas ilustres esta semana. As atletas olímpicas Payton Ridenour, dos Estados Unidos, e Priscilla Stevaux, do Brasil, estão treinando no local. Payton participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio com a equipe americana e Priscilla representou o Brasil em duas edições de Jogos Olímpicos, a do Rio e de Tóquio.

– É muito gratificante ver a pista de BMX voltando a ser referência e atraindo até atletas internacionais, como a Payton Ridenour. Agora queremos também ajudar na formação de novas gerações e esperamos ter uma escolinha da modalidade no local – disse o secretário municipal de esportes, Guilherme Schleder.

A pista construída para os Jogos Olímpicos Rio 2016 foi totalmente reformada e inaugurada no início deste ano. Ela conta com percurso de 350 metros (feminino) e 400 metros (masculino) e ocupa uma área de cerca de quatro mil metros quadrados. Com um investimento de R$ 4,5 milhões, as obras foram realizadas pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, em parceria com a Secretaria de Esportes.

A americana Payton Ridenour ficou encantada com o local, que conheceu por meio das redes sociais da amiga Priscilla Stevaux. Nem o calor do Rio de Janeiro diminuiu a empolgação da atleta, que visitou a pista pela primeira vez.

– Está muito quente, mas estou muito agradecida por estar aqui e pedalar nessa pista maravilhosa. Vi um vídeo da minha amiga Priscilla treinando aqui e fiquei encantada, precisava conhecer. Já passei na pista várias vezes e ela é maravilhosa. Simplesmente amei. Se tiverem a oportunidade de pedalar por aqui, eu definitivamente recomendo. É outro patamar. Está no meu top 10.

Dona de cinco títulos nacionais de BMX, a brasileira Priscilla Stevaux ficou feliz em reencontrar a pista onde disputou os Jogos Olímpicos.

– Fui a representante do Brasil nos Jogos do Rio e estou muito feliz em estar de volta a esta pista para fazer meus treinamentos. A reforma ficou ótima e os saltos permaneceram no mesmo estilo técnico. Essa é uma das únicas pistas a se manter igual desde os Jogos Olímpicos, com a mesma qualidade e mesma técnica. Fico impressionada com a estrutura. É um patrimônio nosso e estou muito feliz em usufruir desse espaço. Espero que tenham muitos campeonatos aqui.

Os atletas Sillas Andrade, de Macaé, e Francesco Guani, de Maricá, tiveram a oportunidade de treinar no local ao lado das atletas olímpicas. Sillas começou no esporte ainda criança, em 2015, e se apaixonou. O jovem macaense já ganhou campeonatos em sua cidade e sonha em conquistar ainda mais.

– Via a pista do Parque Radical na Olimpíada e poder estar aqui treinando nesse local é inspirador. Estar ao lado de atletas olímpicos, como a Priscilla, também é um grande incentivo. Sonho em um dia representar o país nos Jogos Olímpicos.

O atleta de Maricá Francesco Guani reforçou a importância da pista para a evolução no esporte.

– Treinar aqui tem sido uma experiência incrível. Precisávamos de uma pista como essa no Rio. Vai me ajudar muito.