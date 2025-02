ASSISTIR Inter Miami x Sporting Kansas City AO VIVO Concacaf Champions League, HOJE (15/11), Palpites, escalações

Inter Miami x Sporting Kansas City: Prévia, escalações e prognóstico

Inter Miami e Sporting Kansas City se enfrentam nesta terça-feira (25), às 22h (horário de Brasília), no Chase Stadium, pelo jogo de volta da primeira fase da CONCACAF Champions Cup. Com uma vantagem mínima após vencer a ida por 1 a 0, o time de Lionel Messi busca a classificação para as oitavas de final da competição.

Como chega o Inter Miami?

O time de Javier Mascherano está invicto em 2025 e vem embalado pelo empate dramático contra o New York City FC na estreia da MLS, com um gol no último lance. No jogo de ida, a equipe contou com um gol decisivo de Messi para garantir a vantagem no confronto.

Na temporada passada, o Miami igualou o recorde da liga em vitórias na temporada regular (22), mas tem encontrado dificuldades contra adversários da MLS em competições eliminatórias.

Apesar disso, jogando em casa, os Herons demonstram força. Em 2024, sua única vitória na Champions Cup aconteceu justamente no Chase Stadium, quando derrotaram o Nashville SC por 3 a 1.

Desfalques do Inter Miami

Drake Callender (lesão muscular)

(lesão muscular) David Martinez (tornozelo)

(tornozelo) Yannick Bright (coxa)

(coxa) Jordi Alba voltou recentemente e pode ser titular

Sporting Kansas City: Em busca de um feito histórico

O Sporting Kansas City tem uma tarefa difícil pela frente. O time de Peter Vermes precisa vencer fora de casa, algo que não acontece na Champions Cup desde 2019, quando derrotou o Toluca.

A equipe sofreu 12 derrotas por um gol de diferença na última temporada da MLS, e já acumula dois jogos sem marcar em 2025. No jogo de ida, mostrou competitividade, mas pecou na finalização.

Desfalques do Sporting Kansas City

Jansen Miller (lesão nas costas)

(lesão nas costas) Khiry Shelton (coxa)

Uma das esperanças do time é o recém-contratado Dejan Joveljic, que fez sua estreia pelo clube na MLS no último fim de semana.

Prováveis escalações

Inter Miami

(4-4-1-1)

Ustari; Weigandt, Aviles, Lujan, Alba; Cremaschi, Redondo, Busquets, Picault; Messi; Suárez.

Sporting Kansas City

(4-3-3)

Pulskamp; Davis, Rosero, Voloder, Leibold; Garcia, Radoja, Rodriguez; Salloi, Joveljic, Thommy.

Prognóstico e Palpite

O Inter Miami tem um elenco mais qualificado e, com jogadores como Messi e Suárez, precisa de poucas oportunidades para definir a partida. Além disso, a falta de eficiência ofensiva do Sporting Kansas City pode ser um grande obstáculo para os visitantes.

Palpite: Inter Miami 2-0 Sporting Kansas City

(Placar agregado: 3-0 – Inter Miami avança às oitavas de final)

A equipe da Flórida deve controlar o jogo e avançar com tranquilidade, aproveitando a qualidade de seu elenco e o apoio da torcida.

Fique ligado para mais análises e palpites sobre a CONCACAF Champions Cup e as principais competições do futebol mundial!

Onde Assistir

A partida CONCACAF Champions Cup transmitida ao vivo em várias plataformas esportivas. No Brasil, é recomendável verificar a transmissão por canais como ESPN e Sportv, além de plataformas de streaming que costumam exibir competições internacionais.