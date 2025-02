Agentes da Emlur executam serviços de roçagem e capinação nesta segunda-feira

Posted on

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Rodrigo irá realizar, na próxima terça-feira (27), uma ação especial de saúde, no território Jacutinga. A ação será na Rua 6, travessa 4, na casa do Sr. Nico, com a realização de pesagem para mulheres e crianças beneficiárias do Bolsa Família, orientação sobre dengue e avaliação das carteirinhas […]