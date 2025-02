Último sábado do pré-Carnaval de Rua 2025 atrai cerca de 160 mil foliões no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Blocos arrastaram uma multidão neste sábado – Alexandre Macieira/Riotur

Cerca de 160 mil foliões tomaram as ruas do Rio no último sábado (22/02) do pré-Carnaval, celebrando a diversidade de ritmos característica da folia carioca. Um total de 55 agremiações fizeram a festa nas ruas. A manhã foi marcada pelos desfiles do Bloco da Favorita, que atraiu cerca de 50 mil foliões para o Circuito de Megablocos na Rua Primeira de Março, no Centro; Céu na Terra e seu cortejo lúdico de bonecos gigantes, em Santa Teresa; Estratégia, que homenageou Wilson Simonal, no largo São Francisco de Paula; e Pérola da Guanabara, que foi da Praça XV até a Ilha de Paquetá. Entre os destaques da tarde, o Afoxé Filhos de Gandhi abriu alas com seu cortejo de inspiração afro-religiosa na Zona Portuária e o Simpatia É Quase Amor desfilou toda a sua irreverência de 40 carnavais pela orla de Ipanema.

O Bloco da Favorita animou a Primeiro de Março, no Centro, com nomes como MC Maneirinho, Borges, Bin e Puterrier, que tocaram diversos hits dos gêneros. Desfilando desde 2013, a agremiação se tornou figurinha tarimbada no Carnaval de Rua do Rio.

Em Santa Teresa, o Céu na Terra prestou homenagem à cantora Rita Lee. Ao som de 150 instrumentistas, que uniam o rock ao carnaval, a agremiação tomou as ladeiras de Santa Teresa com seu cortejo de figurinos criativos.

Outro bloco que atraiu diversos foliões foi o Estratégia, no largo São Francisco de Paula. Em seu 13º desfile, o bloco homenageou o cantor Wilson Simonal. Fundado em 2012 e inspirado pela cultura afro-brasileira, a agremiação contava com 60 ritmistas na bateria, que prestaram tributo ao “Rei da Pilantragem”.

Já na parte da tarde, os blocos Orunmilá, Afoxé Filhos de Gandhi e a bateria Surdo Um Mangueira desfilaram na região da Pequena África, na Zona Portuária do Rio. O cortejo partiu do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), na Gamboa, e foi até o Cais do Valongo, região que representa a mais importante evidência física associada à chegada de africanos escravizados no Brasil.

E a folia continua neste domingo, 23/02, com o desfile de outros 35 blocos pela cidade. Entre os destaques da manhã, o Cortejo do Boitatá, no Centro, às 7h; o Fogo e Paixão, no Largo São Francisco de Paula, às 8h; o Suvaco de Cristo, no Jardim Botânico, também às 8h; o Gigantes da Lira, em Laranjeiras, às 9h; e o Empolga às 9, em Ipanema, às 11h. No total, 99 agremiações oficiais estarão nas ruas neste fim da e semana.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

O Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio. A expectativa é que os desfiles

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a prefeitura, por meio da Riotur, preparou um esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.

Confira a lista completa de blocos que vão fazer a festa no Rio neste domingo, separada por dia e por regiões da cidade.

DOMINGO (23/2)

CENTRO

CORDÃO DO BOITATÁ (CORTEJO)

Endereço: R. da Assembleia, 40a – Centro

Concentração: 07:00 Início: 08:00 Fim: 13:00

Endereço: Largo São Francisco De Paula – Centro

Concentração: 08:00 Início: 10:00 Fim: 14:00

Endereço: Ladeira Do Barroso – Gamboa

Concentração: 14:00 Início:15:00 Fim:20:00

Endereço: Rua André Cavalcanti 44 – Centro

Concentração: 15:00 Início:17:00 Fim:21:00

Endereço: R. Frei Caneca, 511 – Estácio

Concentração: 15:00 Início: 18:00 Fim: 20:00

Endereço: R. Prof. Quintino Do Vale – Estácio

Concentração: 16:00 Início: 16:00 Fim: 22:00

B. C. FOLIÕES DA PRAINHA

Endereço: R. São Francisco da Prainha, 43 – Saúde, Rio de Janeiro

Concentração:18:00 Início:19:00 Fim: 22:00

ZONA SUL

Endereço: Av. Atlântica – Copacabana

Concentração: 08:00 Início: 09:00 Fim:12:00

Endereço: R. Jardim Botânico, 594

Concentração: 08:00 Início:10:00 Fim:12:00

Endereço: Laranjeiras

Concentração: 09:00 Início: 10:00 Fim: 14:00

GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESPORTIVO E CARNAVALESCO BANDA DO ARRXO

Endereço: Av. Atlântica, 1230 – Copacabana

Concentração: 09:00 Início: 10:00 Fim: 14:00

Endereço: Av. Vieira Souto, 370

Concentração: 11:00 Início: 13:00 Fim: 17:00

QUEM NUM GUENTA BEBE ÁGUA

Endereço: R. GAGO COUTINHO, 37 – LARANJEIRAS

Concentração: 12:00 Início: 14:00 Fim: 18:00

BLOCO DA CHALEIRA DO VIDIGAL

Endereço: Orla da Praia do Leblon – Av. Delfim Moreira – Leblon

Concentração: 13:00 Início: 15:00 Fim: 18:00

BLOCO FOLIÕES DA ABRACES

Endereço: Av. Atlântica, 2964 – andar térreo – Copacabana

Concentração: 14:00 Início: 16:00 Fim: 18:00

TÁ PIRANDO, PIRADO, PIROU!

Endereço: Estacionamento, Estacionamento – Av. Pasteur, 404 – Botafogo

Concentração: 15:00 Início: 16:00:00 Fim: 21:00

Endereço: R. Esteves Júnior, 51 – Laranjeiras

Concentração: 16:00 Início: 17:00 Fim: 20:00

ZONA NORTE

BAILINHO DO CAPITÃO TROMBETA

Endereço: Praça Iaiá García, SN – Ribeira

Concentração: 07:00 Início: 08:00 Fim:13:00

BLOCO CARNAVALESCO ESCOTEIROS NA FOLIA

Endereço: R. Oliveira, 3 – Méier,

Concentração: 09:00 Início: 10:00 Fim: 13:00

BLOCO CARNAVALESCO INFANTIL SEMENTES DO SAMBA I

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 226 – Vila Isabel

Concentração: 09:00 Início: 12:00 Fim: 15:00

ME PERCO NA RETA ME ACHO NA CURVA

Endereço: Praça Agripino Grieco, Méier

Concentração: 10:00 Início: 13:00 Fim: 15:00

Endereço: R. Soares Meireles, 95 – Pilares

Concentração: 11:00 Início: 15:00 Fim: 17:00

Endereço: Rua Uçá, 392 – Jardim Guanabara

Concentração: 12:00 Início: 13:00 Fim: 17:00