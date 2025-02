Temperatura Máxima exibe HOJE, Domingo (23/02) na Globo, Alerta Vermelho

Por MRNews



Filmes da Globo neste domingo (23/02): Ação, romance e suspense na programação

O domingo será repleto de grandes filmes na Temperatura Máxima, Domingo Maior, Cinemaço e Corujão II. Desde romances leves e divertidos até intensas histórias de ação e suspense, a programação da Globo promete agradar a todos os gostos. Confira os destaques do dia!

Corujão II – Minha Noiva de Mentira

Título Original: My Fake Fiancé

My Fake Fiancé País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2009

2009 Direção: Gil Junger

Gil Junger Elenco: Melissa Joan Hart, Joseph Lawrence, Nicole Tubiola, Diane Neal, Steven R. Schirripa, Burgess Jenkins

Melissa Joan Hart, Joseph Lawrence, Nicole Tubiola, Diane Neal, Steven R. Schirripa, Burgess Jenkins Gênero: Comédia, Romance

Jennifer e Vince são dois desconhecidos que, por diferentes razões financeiras, chegam à conclusão de que fingir um casamento pode ser a solução perfeita para ganhar dinheiro e presentes. No entanto, o plano pode se tornar mais complicado do que imaginavam, especialmente quando sentimentos começam a surgir. Uma comédia romântica leve e divertida para começar o domingo.

Temperatura Máxima – Alerta Vermelho

Título Original: Ashfall

Ashfall País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2019

2019 Direção: Byung-Seo Kim, Hae-Jun Lee

Byung-Seo Kim, Hae-Jun Lee Elenco: Jung-Woo Ha, Lee Byung-Hun, Hye-Jin Jeon, Bae Suzy

Jung-Woo Ha, Lee Byung-Hun, Hye-Jin Jeon, Bae Suzy Gênero: Ação

Após mais de um século adormecido, um vulcão na montanha Baekdu entra em erupção, ameaçando devastar a península coreana. Para impedir uma catástrofe sem precedentes, uma equipe formada por especialistas da Coreia do Sul e do Norte precisa unir forças e encontrar uma solução antes que seja tarde demais. Um filme repleto de adrenalina e tensão.

Domingo Maior – 1917

Título Original: 1917

1917 País de Origem: Canadá

Canadá Ano de Produção: 2019

2019 Direção: Sam Mendes

Sam Mendes Elenco: Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Dean-Charles Chapman, George MacKay

Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Dean-Charles Chapman, George MacKay Gênero: Ação, Drama de Guerra

Em meio à Primeira Guerra Mundial, dois jovens soldados britânicos recebem uma missão quase impossível: atravessar uma zona de guerra para entregar uma mensagem crucial que pode salvar a vida de 1.600 soldados. Com uma cinematografia impressionante e cenas de tirar o fôlego, 1917 é um dos grandes filmes de guerra dos últimos tempos.

Cinemaço – Rota de Fuga 2

Título Original: Escape Plan 2

Escape Plan 2 País de Origem: China

China Ano de Produção: 2018

2018 Direção: Steven C. Miller

Steven C. Miller Elenco: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe

Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe Gênero: Suspense, Ação

Ray Breslin, especialista em segurança e fugas de prisões, retorna para mais um desafio. Quando um de seus melhores agentes desaparece dentro de uma penitenciária de alta tecnologia, Ray e sua equipe precisam bolar um plano para resgatá-lo antes que seja tarde demais. Um thriller repleto de ação com Stallone e Dave Bautista no elenco.

Domingo com filmes para todos os gostos!

Seja para se emocionar com a história de 1917, vibrar com a ação de Alerta Vermelho e Rota de Fuga 2, ou dar boas risadas com Minha Noiva de Mentira, a programação de filmes da Globo para este domingo (23/02) está imperdível.

Fique ligado nos horários e aproveite a sessão de cinema em casa!

