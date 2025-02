Santos Laguna x Atlas ASSISTIR AO VIVO HOJE (23/02), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Santos Laguna x Atlas é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (23/02) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Santos como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Santos Laguna x Atlas: Confronto Imperdível pela Liga MX – Clausura 2025

Santos Laguna e Atlas se enfrentam no próximo domingo, 23 de fevereiro de 2025, pela 8ª rodada da fase Clausura da Liga MX. O jogo acontecerá no Estádio Corona, e promete ser uma partida emocionante. Santos Laguna busca melhorar sua posição no torneio, enquanto o Atlas quer garantir uma vitória crucial.

O horário da partida é às 20h00 (horário local). Os principais desfalques para o Santos são Diego Medina e Anthony Lozano, enquanto o Atlas tem a ausência de Franco Fagúndez.

Probabilidades de Apostar:

Vitória do Santos Laguna: 3.12

Empate: 3.53

Vitória do Atlas: 2.27

As apostas sobre o número de gols também estão em destaque, com uma ligeira tendência para “mais de 2.5 gols”. Quem marcará o primeiro gol? As odds apontam uma ligeira vantagem para o Santos Laguna.

.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.