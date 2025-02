Inter de Limeira x Santos , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (23/02) (23/02)

O jogo entre Inter de Limeira x Santos acontece HOJE 18h30 hs. O mandante da partida é Inter que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Inter de Limeira x Santos: Onde Assistir, Escalações e Palpites para o Paulistão

Neste domingo (23), às 18h30 (horário de Brasília), Inter de Limeira e Santos se enfrentam no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025. O confronto é decisivo tanto para o Peixe, que busca a classificação, quanto para a Inter, que luta contra o rebaixamento.

Onde Assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV Fechada : Nosso Futebol

: Nosso Futebol Streaming : Zapping, UOL Play

: Zapping, UOL Play YouTube: CazéTV

Situação das Equipes

O Santos lidera o Grupo B com 15 pontos e depende apenas de um empate para se garantir nas quartas de final. Vindo de duas vitórias seguidas, a equipe comandada por Pedro Caixinha quer manter a boa fase para seguir na briga pelo título.

A Inter de Limeira, por outro lado, vive situação delicada. Com apenas 7 pontos, ocupa uma das últimas posições gerais do torneio e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série A2. Além disso, o time torce por tropeços de Noroeste e Água Santa para se salvar.

Palpites para Inter de Limeira x Santos

André Donke : Inter de Limeira 1 x 3 Santos

: Inter de Limeira 1 x 3 Santos Jailson Vilas Boas : Inter de Limeira 1 x 3 Santos

: Inter de Limeira 1 x 3 Santos Ubiratan Leal: Inter de Limeira 0 x 2 Santos

Prováveis Escalações

Inter de Limeira:

André Luiz; Eduardo Porto, Alysson Dutra, Gui Mariano; Felipe Albuquerque, Flávio, Marlon, Rhuan, Leocovick; Albano e Alex Sandro.

Técnico: Márcio Fernandes.

Santos:

Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca, Neymar; Soteldo, Guilherme, Tiquinho Soares.

Técnico: Pedro Caixinha.

Destaques e Expectativas

A grande atração do jogo é Neymar, que volta a ser titular pelo Santos e busca seu primeiro gol nesta nova passagem pelo clube. Com a presença do craque, o Peixe se torna ainda mais favorito contra a Inter de Limeira, que terá que fazer uma atuação impecável para surpreender.

Arbitragem

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Vinicius Gonçalves Dias Araújo Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Alexandrino

Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Alexandrino VAR: José Cláudio Rocha Filho

O duelo promete ser emocionante, com o Santos buscando garantir sua vaga no mata-mata e a Inter tentando evitar a queda para a Série A2.