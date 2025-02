GCM de Sorocaba detém homem por furto em estabelecimento no Além Ponte – Agência de Notícias

Posted on

Ter 28 março 2023 15:45 atualizado em Ter 28 março 2023 15:47 Escolas do EMTI promovem acolhimento diferenciado para receber novos estudantes Veteranos realizam acolhimento com festa e atividades integradoras. Ação também é o pontapé inicial do componente curricular Projeto de Vida Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) pertencentes à rede pública estadual […]