Fundac convoca aprovados no concurso para o cargo de pedagogo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Com objetivo de promover cada vez mais melhorias na área da saúde à população, a Prefeitura de Sorocaba anunciou, na tarde desta terça-feira (21), o programa inédito “Pediatra no Bairro”. A iniciativa visa proporcionar atendimento pediátrico, sem a necessidade de agendamento, em todas as 33 Unidades Básicas da Saúde (UBSs). Em um primeiro momento, as […]