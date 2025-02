Fluminense x Bangu ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 23/02

Fluminense x Bangu: onde assistir, horário e escalações para a última rodada do Carioca 2025

Fluminense e Bangu se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo e do Premiere, além de cobertura em tempo real.

Fluminense busca a classificação para as semifinais

O Tricolor chega para o jogo com boas chances de avançar à próxima fase. Após um início instável, o time se recuperou com vitórias sobre Vasco e Nova Iguaçu, além de um empate contra o Flamengo. Para se classificar, o Fluminense precisa vencer e torcer para que o Vasco tenha um saldo inferior contra o Botafogo ou que o Madureira não vença o Nova Iguaçu.

Bangu tenta encerrar campanha melancólica

Já o Bangu entra em campo apenas para cumprir tabela. Sem vitórias no torneio, o time já está rebaixado e busca ao menos um resultado positivo para se despedir com dignidade. A equipe soma quatro empates e seis derrotas até o momento.

Onde assistir a Fluminense x Bangu

📺 TV aberta: Globo

📡 TV fechada: Premiere

🖥️ Streaming: Globoplay (para assinantes do Premiere)

📊 Tempo real: Acompanhamento lance a lance em portais esportivos

Prováveis escalações

Fluminense – Técnico: Mano Menezes

Com a suspensão de Guga, Samuel Xavier assume a lateral direita. Thiago Silva, Ganso e Renato Augusto seguem fora por lesão.

Provável time:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules, Arias, Riquelme, Canobbio e Cano.

Desfalques: Thiago Silva (lesão no calcanhar), Renato Augusto (lesão no ombro), Ganso (miocardite) e Guga (suspenso).

Pendurados: Canobbio, Gabriel Fuentes, Ignacio e Manoel.

Bangu – Técnico: Júnior Lopes

A equipe não poderá contar com André Castro, Yuri Garcia e Ronald Belé, lesionados. O atacante Fabinho também não foi relacionado por opção do técnico.

Provável time:

Victor Brasil; Vitinho, Ramon, Keven e Ítalo; João Felipe, Juan Sanchez, Moretti; Lucas Nathan, João Veras e Rafael Carioca.

Desfalques: André Castro, Yuri Garcia, Ronald Belé (lesionados).

Pendurados: Alex Moretti, Rafael Carioca, Yuri Garcia, Ítalo, Ronald Belé, Fabinho, João Veras, João Felipe, Léo Guerra e Júnior Lopes.

Arbitragem

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Pierry Dias dos Santos Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa Assistente 2: Márcia Alves

Márcia Alves 4º Árbitro: Thiago Junio Martins Ferreira

Thiago Junio Martins Ferreira VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Paulo Renato Moreira da Silva Coelho AVAR: Diogo Carvalho Silva

Retrospecto e expectativas

O Fluminense tem ampla vantagem no confronto contra o Bangu nos últimos anos. A equipe busca confirmar o favoritismo e garantir a vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Já o Bangu quer evitar fechar a competição sem vitórias.

A expectativa é de um Maracanã com bom público, já que os tricolores ainda sonham com a classificação.

