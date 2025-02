Cruz Azul x Querétaro ASSISTIR AO VIVO HOJE (23/02), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Cruz Azul x Querétaro é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (23/02) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Cruz como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Cruz Azul x Querétaro: Previsões e Alineações para o Fechamento da Jornada 8 da Liga MX

No domingo, 23 de fevereiro de 2025, o Cruz Azul enfrentará o Querétaro no Estádio Olímpico Universitário, encerrando a 8ª rodada do torneio Clausura da Liga MX. O jogo promete ser decisivo para ambas as equipes, já que o Cruz Azul busca recuperação após uma derrota contra o Tigres, enquanto o Querétaro tentará evitar mais um revés.

Análise do Cruz Azul

O Cruz Azul chega à partida com o objetivo de se recuperar de uma derrota amarga por 2-1 contra o Tigres na Jornada 7. Embora o time tenha mostrado algumas dificuldades sob o comando do técnico Vicente Sánchez, ainda é considerado favorito para este confronto. A equipe de La Máquina tem um elenco forte e uma sólida história na Liga MX, o que a coloca em uma posição vantajosa para derrotar o Querétaro. A expectativa é que o Cruz Azul vença por um placar convincente, com muitos apostando em um triunfo de 3-0, dado o desempenho inconsistente do Querétaro nas últimas rodadas.

Para este jogo, o Cruz Azul deve alinhar com a seguinte formação: Mier no gol, Ditta e Piovi como zagueiros, enquanto Campos e Rivero ocupam as laterais. O meio-campo será composto por Rodríguez, Lira e Faravelli, com Romero, Bogusz e Georgios Giakoumakis no ataque. A equipe vem de um triunfo crucial contra o Santos na Jornada 9, onde venceu por 1-0, somando 14 pontos no torneio.

O Desafio do Querétaro

O Querétaro, por sua vez, entra na partida com poucas chances de sair vitorioso, mas com a esperança de conseguir um bom resultado para se afastar da parte de baixo da tabela. A equipe terá uma missão difícil ao enfrentar um dos clubes mais tradicionais da Liga MX, mas deve alinhar com Allison no gol, uma defesa composta por Mendoza, Russo, Canale e Venegas, e um meio-campo com Preciado, Colman, Escamilla e Barrera. No ataque, Rodríguez e Pérez tentarão surpreender a defesa do Cruz Azul.

Apesar das dificuldades, o Querétaro se manterá em busca de um resultado positivo para dar uma virada em sua temporada e melhorar sua classificação.

Horário e Transmissão

O confronto entre Cruz Azul e Querétaro está marcado para às 19h05 (horário local) no Estádio Olímpico Universitário, em um jogo que pode ser assistido ao vivo através do ViX Premium, plataforma de streaming que detém os direitos de transmissão da Liga MX.

Com as expectativas altas para uma vitória do Cruz Azul, o jogo promete ser uma grande oportunidade para os torcedores do time vibrarem com uma recuperação importante na competição, enquanto o Querétaro buscará surpreender fora de casa e tentar alcançar um bom resultado.

O Cruz Azul, com sua maior qualidade técnica e o peso de sua camisa, parte como favorito, mas o futebol sempre reserva surpresas, e o Querétaro pode acabar tornando o confronto mais equilibrado do que o esperado. A Liga MX segue intensa, e o fim dessa rodada será crucial para os rumos da competição.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

