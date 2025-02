Corinthians x Guarani, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (23/02) (23/02)

A fase de grupos do Campeonato Paulista 2025 chega à sua última rodada, e um dos confrontos mais aguardados será entre Corinthians e Guarani, neste domingo (23), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Enquanto o Timão busca confirmar a melhor campanha da competição, o Bugre luta pela última vaga no mata-mata.

Situação das equipes

O Corinthians já está garantido nas quartas de final e lidera o Grupo A com 26 pontos. Para assegurar a melhor campanha geral, precisa ao menos de um empate. No entanto, a equipe deve entrar em campo com uma escalação alternativa, já que na próxima quarta-feira (26) decide sua classificação na Copa Libertadores contra a Universidad Central.

Já o Guarani, que ocupa a terceira posição do Grupo B com 12 pontos, precisa vencer o Timão e torcer por um tropeço do Red Bull Bragantino para avançar de fase. A equipe campineira vem embalada por um empate contra o Santo André na rodada anterior e aposta em um bom desempenho para tentar surpreender fora de casa.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza (Matheus Donelli); Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan, Charles, Alex Santana (Maycon) e Igor Coronado; Talles Magno e Romero.

Hugo Souza (Matheus Donelli); Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan, Charles, Alex Santana (Maycon) e Igor Coronado; Talles Magno e Romero. Guarani: Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Mateus Sarará, Caio Mello e Anderson Leite; Rafael Bilu, João Marcelo e Denílson.

Arbitragem

O árbitro designado para a partida é Murilo Tarrega Victor, auxiliado por Ricardo Pavanelli Lanutto e Rafael Tadeu do Sousa Alves. O VAR ficará sob a responsabilidade de Vinicius Furlan.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar Corinthians x Guarani por diferentes plataformas de transmissão:

TV aberta: Record

Record Streaming: Cazé TV (YouTube), PlayPlus, UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV

Cazé TV (YouTube), PlayPlus, UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV Tempo real: Gazeta Esportiva

Previsão do tempo

O clima em São Paulo deve ser quente durante o dia, com temperaturas na casa dos 28°C. No entanto, há previsão de chuvas no período da noite, o que pode influenciar no andamento da partida.

Expectativas para o jogo

Com um Corinthians focado na Libertadores e um Guarani lutando pela classificação, o duelo promete ser equilibrado. A pressão está do lado do Bugre, que precisa vencer e ainda torcer por outros resultados para seguir vivo no Paulistão 2025. Já o Timão, mesmo com reservas, entra em campo determinado a manter a melhor campanha e garantir vantagem no mata-mata.