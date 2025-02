Chuva em Ubatuba causa alagamentos mas não tem desalojados – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba registrou fortes chuvas na noite de sábado, 22, e madrugada de domingo, 23. O total acumulado foi de 131 mm de precipitação em um período de 72 horas. Apesar do alto volume de água, não houve registros de desabrigados ou desalojados no município. Os bairros com maior acumulado de chuva foram Praia Dura, Lagoinha, Perequê-Açu, Tenório, Parque dos Ministérios, Marafunda, Centro, Maranduba e Ubatumirim.

Com a maré alta no momento da chuva, alguns rios transbordaram, ocasionando alagamentos pontuais. No entanto, assim que a chuva cessou e a maré começou a baixar, as águas recuaram rapidamente. Cerca de uma hora após a pancada, a maré iniciou o processo de vazante, e em aproximadamente duas horas a situação já estava normalizada.

Ocorrências registradas na madrugada de 23 de fevereiro:

Ponte da Folha Seca, Ponte da Emdurb, Ponte do Pé da Serra e Ponte do Aterro Sanitário: monitoramento realizado sem necessidade de intervenção.

Ponte do Angelim: solicitado apoio da equipe de Infraestrutura para desobstrução; os trabalhos ocorreram durante toda a noite para restabelecer a normalidade.

Rua Usina Velha (Perequê-Açu): isolamento preventivo feito com bombonas.

Vale do Sol, Parque Guarani, Núcleo Botafogo e Vila Resende: monitoramento contínuo sem necessidade de medidas emergenciais.

As equipes municipais, principalmente da Defesa Civil, seguem atentas às condições meteorológicas e reforçam o monitoramento das áreas mais vulneráveis para evitar maiores impactos à população.