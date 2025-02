Belgrano x Defensa y Justicia ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (23/02)

Pré-Jogo: Belgrano x Defensa y Justicia – Liga Argentina Apertura 2025

No domingo, 23 de fevereiro, às 21h00 (horário de Brasília), Belgrano enfrentará o Defensa y Justicia pela 7ª rodada da 1ª fase do Grupo A da Liga Argentina Apertura 2025. O jogo será transmitido ao vivo pelo ESPN4.

Após uma pesada derrota de 4-0 para o Central Córdoba S. Estero, o Belgrano buscará a recuperação em casa. Já o Defensa y Justicia vem de uma vitória por 3-1 sobre o Racing de Córdoba, demonstrando um bom momento ofensivo.

O retrospecto entre as equipes favorece o Defensa y Justicia, que venceu 10 das 18 partidas anteriores. Apesar disso, o Belgrano tem se mostrado um adversário competitivo, e o jogo promete ser equilibrado. As odds indicam um ligeiro favoritismo para o time da casa, com a vitória do Belgrano cotada a 2.40, o empate a 3.00 e a vitória do Defensa y Justicia a 3.20.

Com um ataque em boa fase, o Defensa y Justicia espera continuar sua sequência positiva, enquanto o Belgrano buscará pontuar para melhorar sua posição na tabela, onde ocupa a 12ª colocação.