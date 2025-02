ASSISTIR AO VIVO Potiguar de Mossoró x Santa Cruz de Natal COM IMAGENS Campeonato Potiguar de 2025, HOJE (23/02)

Por MRNews



O jogo entre Potiguar de Mossoró x Santa Cruz de Natalacontece HOJE (23) às 16 hs. O mandante da partida é o Potiguar que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Potiguar de 2025.

Você acompanha as partidas pela Band RN, Sidy's TV, TCM e na TV FNF com exclusividade no youtube. O Campeonato Potiguar será transmitido na TV BAND, no DAZN e no Youtube ao vivo por todo o estado.

Campeonato Potiguar 2025: Decisão das Quartas de Final

O Campeonato Potiguar 2025 está em sua fase decisiva, e neste final de semana, quatro equipes entram em campo para garantir suas vagas nas semifinais. Neste sábado (22), o duelo entre Laguna e Globo acontece às 16h, no Estádio Frasqueirão, em Natal. A partida é crucial para os dois times, que empataram sem gols no primeiro jogo. O árbitro principal será Zandick Gondim Alves Júnior, auxiliado por Luiz Carlos de França Costa e Matheus Lacerda Lemos.

Já no domingo (23), o Potiguar recebe o Santa Cruz no Estádio Edgarzão, em Assú, também às 16h. O Santa Cruz leva a vantagem de vencer o primeiro jogo por 2 a 0 e entra em campo com a confiança de avançar. A arbitragem será comandada por Leonilson Trigueiro Filho, com assistentes João Henrique da Silva e Jean Márcio dos Santos.

Esses jogos representam a reta final do mata-mata, onde a disputa está acirrada, e qualquer erro pode ser fatal para os times. A expectativa é alta, e os torcedores acompanham ansiosos para saber quem se classificará para as semifinais e quem ficará pelo caminho.

Os jogos do ABC poderão ser transmitidos pela TV ABC. A cobertura do Mecão também pode ser acompanhada pela TV América-RN.