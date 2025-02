ASSISTIR AO VIVO Penedense x CRB COM IMAGENS ALAGOANO 2024 HOJE (23/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida Penedense x CRB acontece HOJE (23/02) às 16 hs. O mandante da partida é o Penedense que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato ALAGOANO de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Por Notícias do CRB e centrosportivoalagoano.com.br

Penedense x CRB: Jogo Decisivo no Campeonato Alagoano 2025

Neste domingo, 23 de fevereiro, às 16h, Penedense e CRB se enfrentam no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo, para decidir quem será o segundo finalista do Campeonato Alagoano de 2025. O CRB chega com vantagem após vencer o primeiro jogo da semifinal por 2 a 0, no Rei Pelé, e pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garantirá sua vaga na final. Já o Penedense precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis e, para avançar diretamente, deve vencer por três gols de diferença.

No Penedense, o técnico Bebeto Moraes tem uma dúvida para o jogo, o lateral-esquerdo Drey, que está em tratamento, pode ser desfalque. Caso ele não jogue, Maikon será mantido na titularidade. A provável escalação do time é: Alexandre, Luciano Tchow, Matheus Recife, Carioca, Maikon, Léo, Kayllan, Nilton, Romarinho, Thiaguinho e Jardeu.

Por outro lado, o CRB, comandado por Umberto Louzer, deve repetir a formação que venceu o Sousa (PB) pela Copa do Nordeste na última quarta-feira. O meia Gegê, que recebeu uma proposta do futebol chinês, é presença confirmada. A provável formação do CRB é: Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Luís Segovia, Vitinho, Nathan Melo, Meritão (Kallyel), Gegê, Léo Pereira, Anselmo Ramon e Vinicius Barata.

A arbitragem do jogo ficará por conta de José Ricardo Laranjeira, com assistentes Esdras Mariano de Lima e Maria de Fátima Mendonça. O VAR será comandado por Wiomar Santana de Oliveira, com assistência de Ruan Luiz de Barros.

Com um duelo cheio de tensão e expectativa, o jogo promete ser um grande espetáculo, com o CRB buscando garantir sua vaga na final, enquanto o Penedense fará de tudo para reverter a desvantagem e alcançar a decisão do estadual.

Outra maneira de ficar por dentro dos jogos é através dos portais GE e MRNews, que trazem a cobertura em tempo real. Ambos oferecem atualizações minuto a minuto, escalações, lances importantes e análises completas sobre os duelos do torneio.