Ubatuba é a cidade com maior programa coleta de bitucas no Brasil – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba continua com a instalação das 240 caixas coletoras de bitucas de cigarro nas praias do município – quantidade que a coloca como a cidade com maior programa de coleta e reciclagem de bitucas no Brasil. O projeto foi deliberado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, viabilizado com a verba da Taxa de Preservação Ambiental (TPA).

Além da instalação, que vai do Camburi a Caçandoca, o repasse contempla a coleta mensal desse material para destinação correta e o tratamento das bitucas para transformação em massa celulósica, que é destinada para a elaboração de artesanal em ações educativas com instituições como APAE e artesãos locais, realizadas por uma empresa parceira.

Também estão programadas 96 atividades de conscientização e sensibilização ambiental e a instalação de três pontos de entrega voluntária de bitucas de cigarros (PEV).

“O projeto inclui diversas atividades educativas para sensibilizar os fumantes sobre os prejuízos ambientais ao destinar as bitucas no chão, e a importância deles se responsabilizarem pela destinação correta”, explicou a representante da empresa responsável pela instalação, Tatiana Araújo.

Até sexta-feira, 21, 110 dos 240 coletores foram instalados – 20 deles só na Praia Grande. O secretário de Meio Ambiente, Guilherme Arantes, destacou que “essa é mais uma ação de conservação ambiental com os recursos da TPA, que também foram utilizados na limpeza das orlas e na aquisição de máquinas para limpeza de praias.