Southampton x Brighton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (22/02)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Southampton x Brighton acontece hoje, HOJE (22/02) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao South ue tentará a vitória em seu território.

Southampton x Brighton: Prévia, Palpites e Onde Assistir – Premier League 2024/25

Data: 22 de fevereiro de 2025 (sábado)

Horário: 11h (de Brasília)

Local: St. Mary’s Stadium, Southampton

Competição: Premier League – 26ª rodada

A rivalidade do sul da Inglaterra entra em cena mais uma vez neste sábado, quando o Southampton recebe o Brighton & Hove Albion no St. Mary’s Stadium. Enquanto os Saints enfrentam uma dura batalha contra o rebaixamento, os Seagulls buscam consolidar sua posição na primeira metade da tabela da Premier League.

Análise do Confronto

O Southampton vive uma temporada desastrosa e se aproxima do retorno ao Championship. A equipe comandada por Ivan Juric soma apenas 9 pontos em 25 jogos, tendo perdido impressionantes 20 partidas. Na última rodada, os Saints foram derrotados por 3 a 1 pelo Bournemouth, aumentando ainda mais a crise.

Um dos principais problemas do Southampton tem sido segurar vantagens. O time já desperdiçou 20 pontos após estar vencendo, sendo o segundo pior nesse quesito na liga – atrás apenas do Tottenham (21 pontos perdidos). Além disso, a equipe perdeu os últimos sete jogos como mandante, uma marca preocupante para o confronto contra o Brighton.

Os Seagulls, por outro lado, vêm de uma vitória imponente por 3 a 0 sobre o Chelsea na última rodada, em pleno Dia dos Namorados na Inglaterra. Com isso, o time de Fabian Hurzeler se manteve na 10ª colocação, com 37 pontos, ainda sonhando com uma vaga em competições europeias.

Apesar da boa fase, o Brighton tem tropeçado contra equipes da parte de baixo da tabela. Em novembro, a equipe empatou 1 a 1 com o próprio Southampton, o que pode indicar um jogo mais equilibrado do que os números sugerem.

Retrospecto e Estatísticas

O Southampton não vence o Brighton desde dezembro de 2020 (seis jogos de invencibilidade para os Seagulls).

(seis jogos de invencibilidade para os Seagulls). O Brighton nunca perdeu um jogo de Premier League no St. Mary’s Stadium.

O Southampton sofreu sete derrotas consecutivas em casa na Premier League.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Southampton: O técnico Ivan Juric terá os retornos de Flynn Downes e Jack Stephens, mas segue sem Adam Lallana (hamstring), Taylor Harwood-Bellis (tornozelo), Ryan Fraser e Ross Stewart. No ataque, Paul Onuachu deve ser mantido ao lado de Kamaldeen Sulemana, que marcou contra o Bournemouth.

Provável escalação do Southampton:

Ramsdale; Bree, Bednarek, Stephens; Sugawara, Aribo, Ugochukwu, Walker-Peters; Fernandes; Sulemana, Onuachu.

Brighton: O treinador Fabian Hurzeler tem algumas dúvidas para a partida, incluindo Lewis Dunk (costela), Solly March (condição física) e Pervis Estupiñán. No entanto, Minteh, Mitoma e Welbeck devem formar o trio ofensivo após brilharem contra o Chelsea.

Provável escalação do Brighton:

Verbruggen; Minteh, Van Hecke, Webster, Veltman, Lamptey; Rutter, Baleba, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck.

Palpite e Prognóstico

Mesmo com o histórico ruim contra times da parte inferior da tabela, o Brighton tem muito mais qualidade técnica do que o Southampton. Os Saints estão afundados na crise e devem ter dificuldades para conter a pressão ofensiva dos Seagulls, que vêm de uma grande atuação contra o Chelsea.

Palpite: Southampton 0-3 Brighton

O Brighton tem um histórico favorável no St. Mary’s e deve aproveitar a fragilidade defensiva do Southampton para conquistar uma vitória tranquila.

Onde Assistir Southampton x Brighton?

A transmissão do jogo será feita ao vivo no Brasil pelos seguintes canais:

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

Fique ligado para mais previsões e análises da Premier League!

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN