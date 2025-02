Servidores da Prefeitura passam por capacitação sobre funcionamento do novo portal do Cadastro Único

Os servidores da Prefeitura de João Pessoa, que trabalham com o Serviço de Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico), se reuniram, nesta sexta-feira (21), para conhecer o novo portal de gestão do serviço, que ficará ativo a partir do dia 17 de março. O encontro aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

De acordo com Margô Galvão, coordenadora do serviço, os principais benefícios vinculados a essa mudança do sistema incluem a agilidade no atendimento, uma vez que a maior parte dos dados dos beneficiários serão fornecidos pela Receita Federal, por meio do CPF, no ato do cadastro; a praticidade na atualização cadastral, que será atualizada automaticamente, diminuindo a frequência de atendimentos presenciais; e a segurança, voltada a proteção de dados e possíveis fraudes cadastrais, tanto dos beneficiários quanto dos servidores.

“O novo sistema será vinculado à empresa DataPrev e traz diversas mudanças no modo como trabalhamos. Por isso, estamos mobilizando todos os servidores que precisam ter acesso ao novo portal, tanto os da Sedhuc, que trabalham no Cadúnico e nos Cras, quanto os servidores das Secretarias de Habitação e Desenvolvimento Social, que também consultam os dados”, ressaltou Margô.

A Secretaria de Habitação Social (Semhab) tem acesso ao sistema para consulta de dados no cadastramento de beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida. Assim como a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que está vinculada ao Auxílio Moradia e a solicitações de cestas básicas.

Certificação – Os servidores vão precisar passar por um período de capacitação, de forma virtual, e realizar uma prova para validar o conhecimento adquirido nesse processo. Apenas com o certificado de aprovação, os servidores serão considerados aptos ao trabalho.

Serviço – O Cadúnico é um instrumento governamental brasileiro de coleta de dados e informações que objetiva identificar todas as famílias de baixa renda existentes no País para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. Funciona como porta de entrada para diversos programas sociais, como Bolsa Família, Pé-de-Meia, Tarifa Social de energia elétrica, Auxílio Gás, Minha Casa Minha Vida, entre outros.