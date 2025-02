Selo Social celebra uma década em Sorocaba e certifica 54 organizações em evento no SESC Sorocaba – Agência de Notícias

O programa acaba de reconhecer 230 iniciativas sociais da cidade, que registraram 464 impactos sociais e mais de três milhões de atendimentos à comunidade

O teatro do Sesc Sorocaba, no Jardim Faculdade, ficou lotado, na noite desta quinta-feira (20), para receber o público que prestigiou a certificação de 54 organizações que concluíram o Programa Selo Social 2024. O evento foi um reconhecimento da importância dos projetos realizados por essas instituições, bem como do impacto social gerado, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos na Agenda 2030, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A cerimônia, além disso, também celebrou uma década da tecnologia do Selo Social em Sorocaba, que é atualmente a cidade que há mais tempo recebe o programa no Brasil. A edição de 2024 reconheceu 230 iniciativas de empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil, que registraram 464 impactos sociais e mais de três milhões de atendimentos feitos à comunidade.

O programa é realizado pelo Instituto Selo Social e conta com articulação da Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS). As formações são realizadas com patrocínio da Aurora Eadi, Kanjiko do Brasil, Ossel Assistência e Sorocaba Park Hotel, além da Rede Salesiana Brasil (patrocinadora nacional). O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também é articulador da iniciativa.

O tema de trabalho do ciclo foi “Fortalecendo os ODS em Sorocaba”, com diversas novidades no processo de certificação, dentre elas uma nova plataforma para submissão de projetos sociais. Durante o ano, os participantes elegeram o “ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes” para desenvolverem as ações prioritárias. Foram registrados 81 impactos sociais nesse Objetivo.

Antes da entrega dos certificados, a cerimônia teve início com uma apresentação de dança do grupo Flamencas, do Clube de Campo Sorocaba, com coreografia de Luciane Fogaça.

Participaram do evento Karen Macedo, que na ocasião representou o prefeito Rodrigo Manga e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Sorocaba, Sirlange Frate Maganhato; Rosangela Perecini, secretária da Mulher; o vereador Henri Arida, representando a Câmara Municipal de Sorocaba; Fernando Assanti, presidente do Instituto Selo Social; Alexandre Martins, diretor regional do Sebrae; e o prefeito de Votorantim, Weber Manga, entre outras autoridades e convidados.

Em sua fala, Karen pôde transmitir a mensagem enviada pela primeira-dama Sirlange, que destacou a relevância do Selo Social e do engajamento de todas as organizações que integram o projeto. “O poder público não teria braços para realizar todo esse trabalho que atende a nossa comunidade”, destacou a fala.

Também foi feita referência, durante a cerimônia, à criação do Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (CNODS) e apresentado um vídeo com a mensagem do secretário-executivo do novo órgão, Lavito Bacarissa. Ele saudou todas as instituições certificadas, destacando a importância das iniciativas. Entre os agentes públicos que fizeram jus à certificação, estavam o Fundo Social de Solidariedade (FSS), a Secretaria da Cidadania (Secid), a Secretaria da Educação (Sedu) e a Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema). O presidente do Instituto Selo Social parabenizou, ainda, aqueles que marcaram presença em todas as 10 edições do Selo Social no município. A começar da própria Prefeitura de Sorocaba, representada pelo Fundo Social de Solidariedade, e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Sorocaba, a Kanjiko do Brasil, a Unimed Sorocaba, a Sema e a organização social Serviço de Obras Sociais (SOS).

As formações do Selo Social são realizadas durante todo o ano. Para chegarem até o final do processo de certificação, os participantes precisaram atender a diversos critérios, que vão desde a presença nos encontros até a demonstração de impactos internos e externos dos projetos, dentre outras exigências.

Durante o evento também foi mostrado um vídeo de celebração do ciclo, com participação das organizações certificadas.

Todas as instituições participantes, além disso, receberam votos de congratulações da Câmara Municipal, das mãos do vereador Henri Arida.

O evento foi encerrado com outra apresentação musical, desta vez com o grupo de percussão e canto popular Krucatá.

Confira a lista das instituições certificadas pelo Selo Social 2024:

Sociedade Civil

AAl Associação do Amor Inclusivo

AJG Agindo Juntos Geramos +

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Sorocaba

APEAS Associação de Pais do Espectro Autista de Sorocaba

Associação Amizadaria Solidária

Associação ANG-Nova Geração

Associação Criança Feliz de Sorocaba

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Votorantim

Associação Educação Cultura e Arte

Associação Educacional Santa Rita de Cássia

Associação Lugar de Amor e Restauração

Associação Rede do Bem

Associação Uma Mão Amiga

Cooperativa de Trabalho e Social de Egressos,Familiares de Egressos e de Reeducandos de Sorocaba e Região (Coopereso)

Geração Futuro Aprendizagem

Instituto Arany Marchetti

Instituto Casa Cattani

Instituto Cássio Xavier de Azevedo Filho

Instituto dos Filhos Misericordiosos da Cruz

Instituto Dr. Miguel Soeiro

Instituto Elevar de Educação e Empreendedorismo

Instituto Gold – Geração de Ouro

Instituto Humberto de Campos

Instituto Paz e Amor

Instituto Votorantim Esportes

Integrar – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Lar Casa Bela

Lar Escola Monteiro Lobato

Maple Tree Cancer Alliance Brasil

Momunes

Ofebas – Organização Funerária das Entidades Beneficentes e

Assistenciais de Sorocaba

ONG RH em Ação de Sorocaba e Região

Projeto Isac

Serviço de Obras Sociais

Setor público

Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba

Secretaria da Cidadania

Secretaria da Educação

Secretaria do Meio Ambiente Proteção e Bem-estar Animal

Setor Privado

ARG Assessoria e Consultoria de Saúde, Segurança e Meio

Ambiente Ltda.

Atlanta Ind. e Comércio de Acess. e Eqptos Ltda.

Clarios Energy Solutions Brasil

CSI Montagens Industriais S.A.

Edscha do Brasil Ltda.

Job Brasil RH+

Kanjiko do Brasil Indústria Automotiva Ltda.

Metso Brasil Indústria e Comércio

Organização Sorocabana Seol Empreendimentos de Luto Ltda.

Rotary Club de Sorocaba – Novos Tempos

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac

Sorocaba Refrescos S.A.

Unimed Sorocaba

Universidade de Sorocaba – Uniso

Unniroyal Química Ltda. – EPP

Valius Gestão de Negócios Ltda.