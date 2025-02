Operação de Segurança no Carnaval começa neste sábado

Paula Paz





A Prefeitura de São José dos Campos inicia neste sábado (22) as ações estratégicas das Forças de Segurança para o Pré-Carnaval da Via Oeste. A Guarda Civil Municipal atuará com patrulhamento preventivo, contando com equipes da GBIKE (Grupamento com Bicicletas), Grupo Tático com MOto (GTAM), viaturas elétricas e Bases Móveis posicionadas nas entradas do evento, além do apoio da Fiscalização. A Polícia Militar também estará presente.

Após o fim de semana, as operações retornam no dia 28 e seguem até 5 de março. Com suporte das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), as Forças de Segurança do programa São José Unida intensificarão a fiscalização e o monitoramento em toda a cidade, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.

A GCM, os agentes de mobilidade e a Polícia atuarão de forma integrada, promovendo operações conjuntas e bloqueios. As ações serão concentradas nas vias de acesso aos desfiles dos blocos autorizados e em regiões com maior incidência de ocorrências, com atenção especial aos casos de perturbação do sossego.

Equipes da Prefeitura também estarão mobilizadas para fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais e ambulantes nas áreas de maior movimento, coibindo o comércio irregular e o consumo de bebidas alcoólicas em locais não autorizados.



