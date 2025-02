Moradores de Sento Sé reclamam da qualidade da água, e SAAE emite nota de esclarecimento

A Prefeitura de Sento Sé marcou presença no 8º Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia, evento que aconteceu nesta quarta e quinta-feira, dias 29 e 30, no Centro de Convenções de Salvador, e reuniu gestores municipais para debater políticas públicas, desafios e soluções inovadoras para a administração pública. A prefeita Giselda Carvalho representou o município, acompanhada do líder político Juvenilson Passos e dos secretários municipais Marcelo Rodrigues (Transporte) e Enos André (Planejamento).

Durante o encontro, que contou com a participação de autoridades estaduais e federais, os representantes de Sento Sé puderam trocar experiências e buscar parcerias para fortalecer o desenvolvimento da cidade. A programação incluiu painéis sobre gestão fiscal, infraestrutura, assistência social e inovação tecnológica para os municípios.

A prefeita Giselda Carvalho destacou a importância do evento para a troca de conhecimentos e o fortalecimento da gestão municipal. “Esse encontro nos permite conhecer boas práticas de administração pública e trazer novas ideias para aprimorar os serviços em Sento Sé. Estamos sempre em busca de melhorias para nossa população”, afirmou.

A participação da comitiva de Sento Sé no encontro reafirma o compromisso da gestão municipal com a modernização da administração pública e a busca por soluções eficientes para garantir mais qualidade de vida à população.

“Eventos como esse são fundamentais para que possamos alinhar estratégias e buscar recursos que ajudem a cidade a crescer de forma sustentável. Nossa presença aqui reforça a seriedade do trabalho que vem sendo feito”, pontuou o líder político Juvenilson Passos acrescentando que “a participação da equipe de Sento Sé reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município”.