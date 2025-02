IFCE Ubajara realiza pré-matrículas do Sisu 2025 presencialmente

Por MRNews



Os candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 para os cursos superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Ubajara, devem realizar a pré-matrícula presencialmente até o dia

Procedimentos para a pré-matrícula

Para garantir a vaga no curso escolhido, é essencial comparecer ao campus portando toda a documentação exigida no edital do Sisu 2025. O atendimento será realizado no Auditório do campus, localizado na Rua Luís Cunha, 178, Monte Castelo, Ubajara-CE (CEP 62350-000), nos seguintes horários:

Manhã: 08h às 12h

08h às 12h Tarde: 14h às 17h

Os candidatos devem levar cópias legíveis acompanhadas dos documentos originais. Aqueles aprovados nas vagas reservadas para cotas precisam apresentar também a documentação específica referente à sua categoria.

Atenção ao prazo!

Caso o candidato não realize a pré-matrícula dentro do período estipulado, perderá o direito à vaga. Por isso, é fundamental que todos os aprovados confiram a lista de documentos exigidos no edital e compareçam ao campus dentro do prazo.

A equipe do IFCE Ubajara aguarda os novos alunos para dar início a essa importante jornada acadêmica!

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a Coordenadoria de Controle Acadêmico do IFCE campus Ubajara (CCA).