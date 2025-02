Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu resgata arara-canindé e jiboia

Posted on

Fotos: Saae/Sorocaba Por: Eduardo Santinon A Prefeitura de Sorocaba e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) avançam com as obras de desassoreamento do Rio Sorocaba, em continuidade à nova etapa de ampliação dos trabalhos, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Departamento de Águas e Energia Elétrica […]