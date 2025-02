GCM se reúne com Polícia Militar para alinhar segurança no Carnaval – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ubatuba se reuniu com o comando da Polícia Militar de Ubatuba nesta semana para alinhar as ações de segurança e organização do Carnaval 2025, a fim de garantir um evento seguro para moradores e turistas.

Confira as principais atividades da GCM no Carnaval:

Patrulhamento e segurança nos eventos

Presença diária com uma viatura no evento Marchinhas, na Praça da Matriz.

Apoio com uma viatura nos dias de matinê.

Escolta e fechamento de vias

No dia 28 de fevereiro, a GCM será responsável pela escolta inicial na Praça da Galça, utilizando uma viatura e duas motos para fechamento de vias. A PM dará suporte na escolta de retaguarda.

Entre os dias 1º e 4 de março, a GCM realizará patrulhamento na Ponte de Perequê-Açú e terá uma viatura de apoio na Avenida Iperoig.

Reforço na Praia Grande

Durante os dias 1 e 4 de março, haverá patrulhamento e posicionamento de duas viaturas na Praia Grande para garantir a segurança dos foliões.

Fechamento de ruas em parceria com a PM

A PM será responsável pelo fechamento de vias importantes, como Rua D. João, Praça III, Avenida Iperoig, Avenida Prof. Thomaz Galhardo, Rua Conceição e Rua Condessa de Vimieiros.

Área Sul e Segurança privada

A GCM não atuará na área sul da cidade, pois o evento matinê contará com segurança privada. Caso o organizador precise de apoio adicional, deverá entrar em contato com os órgãos competentes.

Atuação na Praça da Matriz

Na quarta-feira, a GCM disponibilizará uma viatura na Praça da Matriz, enquanto a PM contará com uma viatura de rotina para garantir a ordem.

Recomendações de segurança para o Carnaval:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social de Ubatuba orienta que, durante o Carnaval, as pessoas redobrem a atenção e adotem medidas de segurança para evitar riscos.

Segurança Pessoal

✔ Evite manusear dinheiro e objetos de valor em locais movimentados.

✔ Não reaja, não grite e não discuta se for abordado por uma pessoa suspeita.

✔ Procure locais seguros para tirar fotos.

✔ Fique atento a documentos e pertences pessoais.

✔ Não se afaste do seu grupo e marque sempre um ponto de encontro com os amigos.

✔ Prefira transporte por aplicativos ou táxis para sua locomoção.

Segurança no Trânsito

✔ Se for beber, não dirija.

✔ Mantenha a revisão do veículo em dia.

✔ Verifique a calibragem dos pneus e o sistema de iluminação.

✔ Confirme a presença de todos os itens obrigatórios de segurança no veículo.

✔ Não realize ultrapassagens forçadas e respeite os limites de velocidade.

✔ Atente-se às sinalizações.

Segurança na Saúde

✔ Alimente-se de forma saudável.

✔ Hidrate-se sempre.

✔ Proteja sua pele contra o sol.

✔ Escolha roupas leves e confortáveis.

✔ Use camisinha para prevenir doenças sexualmente transmissíveis.

✔ Não abuse do álcool.