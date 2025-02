GCM flagra trio com drogas no bairro Altos do Ipanema e um acaba preso por tráfico – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba flagrou, na noite de quinta-feira (21), três pessoas com drogas no bairro Altos do Ipanema, Zona Norte da cidade. Um deles permaneceu preso por tráfico de drogas e os demais, inclusive um de 17 anos de idade, acabaram liberados. Na ocasião, a GCM recolheu porções de crack, cocaína e maconha, além de 1.177 recipientes para embalar os entorpecentes para a venda.

A ocorrência foi às 19h50, momento em que uma equipe da GCM fazia patrulhamento preventivo perto de escola municipal do bairro. Os guardas sentiram cheiro característico de maconha e, sob uma cobertura, avistaram o acusado, de 26 anos, que notou a aproximação da viatura e saiu rápido em direção dos outros dois envolvidos.

O adolescente fumava um cigarro de maconha sentado em um banco, o qual jogou fora, ao passo que o outro, de 21 anos de idade, fazia uso de cocaína. Os envolvidos tentaram ainda se livrar de dinheiro e drogas, escondidas sob a almofada do um banco onde estavam, mas que caíram ao chão.

A GCM abordou os três e pediu apoio de outra guarnição, continuando as buscas pelo local. Em baixo do banco onde dois deles estavam sentados foi localizada uma bolsa contendo as embalagens vazias para acondicionamento de drogas, à qual alegaram desconhecer. Enquanto o acusado disse ter trazido de sua casa o cigarro de maconha, o outro admitiu ter comprado dele a cocaína, o que configurou o tráfico.

O caso foi apresentado no Plantão da Polícia Civil, onde houve o registro do flagrante de tráfico de entorpecentes, em que o acusado permaneceu à disposição da Justiça, enquanto os outros responderão pelos seus atos em liberdade. Ao todo foram apreendidas 18 gramas de cocaína, 7,9 gramas de maconha e 15,2 gramas de crack, além das embalagens para as drogas.