GCM de Sorocaba detém mulher por falsidade ideológica e estelionato – Agência de Notícias

26/01/2023 A equipe masculino 58+ estreou com uma grande vitória na final da Superliga de Voleibol da Melhor Idade que está sendo realizada na cidade de Amparo. Uma belíssima vitória por 2 a 0 contra Santa Fé, com parciais de 15/5 e 15/11 e participação do prefeito Marcus Soliva jogando na equipe de Guaratinguetá. Parabéns […]