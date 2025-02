Furtos e roubos de celulares caem 11,4% em São José

Posted on

Os órgãos públicos estaduais estão movimentados esta semana com a chegada da nova turma do Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo de Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira (1º), 67 estagiários iniciaram as atividades na administração pública em 45 unidades gestoras do Estado. Estagiários e seus supervisores participaram juntos da oficina […]