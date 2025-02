Equipes de base do Atleta Cidadão estreiam na Copa Ouro de futebol

Lucas Lemes





Os jovens das categorias de base do sub-15 e sub-17 do São José Desportivo/Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, jogam nesta sexta-feira (21) suas partidas de estreia na temporada, pela Copa Ouro. Na última edição, o São José Desportivo/ Atleta Cidadão foi campeão no sub-17 e vice no sub-15.

Válida pela primeira rodada de cada categoria, o São José Desportivo enfrentará o mesmo time, o XV de Caraguatatuba. Os dois jogos acontecem em São José dos Campos, no campo de futebol do Centro Esportivo Alto da Ponte. Defendendo o título, os garotos do sub-17 entram em campo primeiro, às 13h30, seguidos pelo sub-15, às 15h30.

A Copa Ouro é um torneio oficial da Associação Paulista de Futebol (APF) de início de temporada, importante inclusive para a comissão técnica avaliar os jogadores para a sequência das competições do ano. Além deste torneio, o time tem feito amistosos de preparação. Na semana passada, enfrentou o Santos e neste sábado (22) encara o Palmeiras.

“Nós utilizamos todos os meninos do grupo na Copa Ouro, é um torneio que colabora na preparação deles para o decorrer do ano. Com a oportunidade de entrarem em campo, vamos definindo quem está pronto para jogar o Campeonato Paulista (no segundo semestre) e quem ainda precisa melhorar em alguma coisa, para explorarmos esses pontos nos próximos treinamentos”, diz Filipi Escobar, coordenador técnico do programa Atleta Cidadão.

Com 16 equipes, a Copa Ouro é dividida em 3 chaves, onde os 2 melhores times de cada grupo e os 2 melhores terceiros se classificam para as eliminatórias. De acordo com a APF, a final está prevista para 23 de abril.

