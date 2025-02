Comitiva de Portugal discute parcerias em São José dos Campos

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Uma comitiva de empresários, representantes de entidades comerciais e universidades de Portugal visitou o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) nesta sexta-feira (21) para debater parcerias e acordos comerciais entre São José dos Campos e o país europeu.

A delegação portuguesa, chefiada pela AEP (Associação Empresarial de Portugal), composta por 15 pessoas, foi recebida por autoridades municipais e pelo presidente do PIT, Jeferson Cheriegate.

No PIT, os empresários acompanharam apresentações sobre pontos de interesses do grupo para eventuais parcerias em setores como a indústria aeroespacial, tecnologia para o agro e cidades inteligentes.

O grupo também visitou as instalações do laboratório da Dassault Systèmes, dentro do PIT. Inaugurado em dezembro de 2024, o espaço é o primeiro laboratório global de última geração implantado pela Dassault na América Latina.

A empresa francesa é líder global em desenvolvimento de softwares para desenho 3D, prototipagem 3D e gestão do ciclo de vida de produtos.

Referência

O empresário português, Miguel Kramer, integrante da comitiva, disse que “ficou fascinado” com o que presenciou em São José dos Campos.

“Para mim, o PIT é uma referência mundial. Já havia estado aqui em novembro. O que achei mais fantástico é como se organiza as startups em suas várias fases. E a importância que se dá para as startups que começam no Parque, vão evoluindo e ganham destaque”, afirmou.

Para o empresário, que já possui negócios no Brasil há 10 anos, o principal desafio para acordos comerciais bilaterais com Portugal é a maior aproximação e conhecimento da realidade no Brasil.

“É preciso desmitificar que é perigoso, que é inseguro. São José e esse Parque são exemplos muito positivos e há muito o que explorar. Temos um potencial enorme de cooperação.”

A expectativa do grupo português é que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado em dezembro de 2024, possa alavancar novos negócios entre os países.

O acordo prevê redução de tarifas comerciais e facilitação de investimentos, entre outras iniciativas.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico