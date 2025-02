Capacitação reforça diagnóstico precoce do câncer

Lucas Brito





Os profissionais da rede municipal de saúde que atuam na prevenção e combate ao câncer receberam uma capacitação em oncologia voltada para a importância do diagnóstico precoce, fator essencial para aumentar as chances de cura dos pacientes.

Promovida pela Prefeitura de São José dos Campos, a qualificação teve início na segunda-feira (17) e foi concluída nesta quarta-feira (19). Em fevereiro, no dia 4, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer.

As palestras para médicos e enfermeiros das 45 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve foram ministradas no Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado em Santana, na região norte.

O evento destacou a relevância da atenção primária, que envolve a adoção de hábitos saudáveis, como evitar o tabagismo, manter uma alimentação equilibrada – rica em legumes, verduras e frutas – e reduzir o consumo de alimentos processados e embutidos. Essas ações são fundamentais e devem ser incentivadas, por meio da orientação à população sobre fatores de risco.

Além disso, os programas de rastreamento e busca ativa de casos em pacientes assintomáticos, dentro das faixas etárias de maior incidência, fazem parte da linha de cuidado dos programas de Saúde da Mulher e do Homem. Entre os principais tumores monitorados estão os cânceres de mama, colo do útero e cólon e reto, que possuem protocolos específicos para detecção em estágio inicial e acompanhamento contínuo.

Linha de cuidado

São José dos Campos conta com uma ampla e estruturada rede de atendimento para o tratamento do câncer.

Por meio do programa Previna, que visa favorecer o diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura do paciente, o município investe no rastreamento dos principais tipos de câncer, na priorização dos casos urgentes e no contato direto com as UBSs Resolve para o encaminhamento correto dos casos suspeitos e confirmados da doença.

A ampliação do atendimento pelo Previna, com diagnóstico e o tratamento do paciente com câncer, é mais um compromisso do Plano de Gestão 2025-2028.

