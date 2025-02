ASSISTIR Las Palmas x Barcelona AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (22/02)

A partida entre Las Palmas x Barcelona acontece HOJE (22/02), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Palmas que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Las Palmas x Barcelona – Prognóstico, Notícias e Escalações

Data: 22 de fevereiro de 2025

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio de Gran Canaria

Competição: La Liga – Rodada 25

O Barcelona, líder da La Liga, entra em campo neste sábado para enfrentar o Las Palmas fora de casa, buscando sua quinta vitória consecutiva na competição. Já os donos da casa vivem um momento complicado e lutam para evitar a zona de rebaixamento.

Análise do Jogo

O Las Palmas ocupa a 17ª posição com 23 pontos, empatado com o Valencia, que está em 18º. A equipe venceu apenas seis dos 24 jogos disputados nesta temporada e vem de uma sequência preocupante de seis partidas sem vitória. Para piorar, perdeu os três últimos confrontos contra Girona, Villarreal e Mallorca.

Por outro lado, o Barcelona lidera a competição com 51 pontos, mesma pontuação do Real Madrid, mas à frente pelo critério de confronto direto. Os catalães chegam embalados por uma sequência invicta de 12 jogos e contam com o melhor desempenho como visitante na La Liga, somando 27 pontos em 13 partidas fora de casa.

O time comandado por Hansi Flick venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 na última rodada, com gol de Robert Lewandowski, e busca manter a liderança contra um adversário que não o vence desde 1986 jogando em casa pela La Liga.

Momento das Equipes

Las Palmas – Últimos Jogos na La Liga:

❌ Derrota para o Girona (1-3)

❌ Derrota para o Villarreal (0-2)

❌ Derrota para o Mallorca (0-1)

➖ Empate com o Celta de Vigo (1-1)

❌ Derrota para o Athletic Bilbao (0-2)

Barcelona – Últimos Jogos na La Liga:

✅ Vitória sobre o Rayo Vallecano (1-0)

✅ Vitória sobre o Getafe (3-1)

✅ Vitória sobre o Sevilla (2-0)

✅ Vitória sobre o Valencia (4-2)

➖ Empate com o Real Sociedad (2-2)

Notícias das Equipes

O Las Palmas terá o retorno do atacante Sandro Ramirez, que cumpriu suspensão na última partida. Dario Essugo também volta após suspensão, mas Scott McKenna está fora pelo mesmo motivo. Além disso, a equipe tem dúvidas sobre Marvin Park, Fabio Silva, Marc Cardona e Adnan Januzaj, que se recuperam de lesão. A principal baixa é Kirian Rodriguez, que não joga mais na temporada devido a um problema de saúde.

No Barcelona, Andreas Christensen, Marc Bernal e Marc-André ter Stegen seguem lesionados. Fermin Lopez retorna após cumprir suspensão, e Ronald Araujo pode ganhar uma vaga na equipe titular. Jules Koundé deve reassumir a lateral direita, enquanto Frenkie de Jong permanece no meio-campo.

Prováveis Escalações

Las Palmas:

Cillessen; Rozada, Suarez, Pelmard, Marmol; Loiodice, Bajcetic; Sandro, Munoz, Moleiro; McBurnie.

Barcelona:

Szczesny; Kounde, Araujo, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Gavi, Yamal; Lewandowski.

Prognóstico e Palpite

O Las Palmas venceu o Barcelona no primeiro turno, mas seu momento atual é preocupante. A equipe perdeu força desde a pausa de inverno e vem sofrendo para pontuar. Enquanto isso, o Barcelona está embalado e tem dominado seus adversários.

A tendência é que os visitantes controlem o jogo e consigam mais uma vitória na competição.

Palpite: Las Palmas 0-2 Barcelona.

Onde assistir?

Onde Assistir La liga no Brasil?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

