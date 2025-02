Arsenal x West Ham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (22/02)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Arsenal x West Ham acontece hoje, HOJE (22/02) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Arsenal ue tentará a vitória em seu território.

Arsenal x West Ham – Prévia, Prognóstico e Escalações

A luta pelo título da Premier League está aberta, e o Arsenal pode diminuir a diferença para o líder Liverpool ao enfrentar o West Ham no Emirates Stadium neste sábado (22). Enquanto os Gunners vêm de uma vitória convincente sobre o Leicester, os Hammers sofrem com uma fase ruim e chegam ao confronto após uma derrota para o Brentford.

Momento das Equipes

Arsenal

O Arsenal ainda sonha com o título da Premier League e vê uma oportunidade com o tropeço recente do Liverpool. A equipe de Mikel Arteta vem de três vitórias consecutivas na competição, a última delas um 2 a 0 sobre o Leicester City.

Com um elenco desfalcado, especialmente no ataque, o Arsenal tem contado com soluções alternativas. Mikel Merino brilhou ao marcar dois gols na última partida, e a equipe mantém sua invencibilidade em casa na atual temporada da Premier League.

West Ham

O West Ham vive um momento delicado na temporada. O time comandado por Graham Potter tem apenas quatro pontos nos últimos sete jogos da Premier League, ocupando a 16ª posição na tabela.

A equipe perdeu para o Brentford por 1 a 0 na última rodada e não conseguiu criar grandes chances ofensivas. A defesa também tem sido um problema, sofrendo muitos gols contra adversários mais fortes.

Notícias das Equipes

Arsenal

Os Gunners não poderão contar com vários titulares importantes. Takehiro Tomiyasu, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli seguem fora por lesão. Dessa forma, Arteta deve continuar apostando na juventude de Ethan Nwaneri no setor ofensivo.

🔹 Provável escalação do Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

West Ham

O West Ham também chega com desfalques significativos. Michail Antonio, Crysencio Summerville, Niclas Fullkrug, Vladimir Coufal e Lucas Paquetá estão fora. James Ward-Prowse e Evan Ferguson podem ganhar chances entre os titulares.

🔹 Provável escalação do West Ham:

Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Ward-Prowse, Alvarez; Bowen, Soler, Kudus; Ferguson.

Palpite e Prognóstico

O Arsenal entra como favorito, especialmente pelo fator casa e pela fragilidade defensiva do West Ham. Apesar dos desfalques ofensivos, a equipe de Arteta tem mostrado eficiência para conquistar vitórias importantes.

🔹 Palpite: Arsenal 2-0 West Ham

Espera-se que os Gunners dominem a posse de bola e criem as melhores oportunidades, enquanto os Hammers terão dificuldades para reagir.

Onde Assistir

O jogo entre Arsenal e West Ham será disputado no sábado (22), às 11h (horário de Brasília), no Emirates Stadium. A transmissão no Brasil será feita pela ESPN e Star+.

Este confronto pode ser decisivo para a reta final da Premier League, com o Arsenal tentando se manter vivo na briga pelo título e o West Ham buscando recuperação.

