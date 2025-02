uma mulher à frente do seu tempo” tem início na Biblioteca Municipal de Sorocaba na próxima quinta-feira (27) – Agência de Notícias

Posted on

Paula Pessoa Secretaria de Educação e Cidadania Colaboração da estagiária Sara Borato O Poliesportivo João do Pulo, no Jardim Satélite, recebeu um público diferente e animado nesta semana com as competições de atletismo dos Jogos Escolares, organizados pela Prefeitura de São José dos Campos. Cerca de 420 estudantes da rede de ensino municipal, nas […]