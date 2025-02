Ubatuba segue Governo de SP decretará emergência para dengue – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na quarta-feira, 19, o Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto Estadual nº

69.359, decretou situação de emergência em saúde pública no estado em razão da epidemia por dengue.

Em decorrência do aumento significativo dos casos de dengue em Ubatuba e o alto número de notificações junto aos serviços de Saúde do município, que somaram nos meses de janeiro e fevereiro um total de 995 e de 107 casos confirmados laboratorialmente, os quais apontam para o cenário de epidemia de dengue e outras arboviroses, Ubatuba seguirá as recomendações do estado e vai declarar situação de emergência. O Decreto municipal deve ser publicado nos próximos dias.

A seção de Controle de Endemias explicou que as principais razões que culminaram na necessidade de declaração de emergência são as condições climáticas no período atual, que são ideais para favorecer a proliferação do mosquito transmissor das mencionadas arboviroses, podendo extrapolar, ainda mais, o número de casos registrados, que já é elevado, e a disseminação das doenças.

“Como sempre reforçamos, a maior necessidade é a mobilização da população para combate aos focos de criadouros do vetor Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya, além das ações administrativas necessárias a serem adotadas pelo poder público municipal que, inclusive, já vem sendo intensificada, como nebulizações conforme os protocolos estabelecidos”, destacou o coordenador da seção de controle de Endemias, Jorge Dantas.

Saiba mais em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/destaques/arboviroses010225/

Além disso, o coordenador comentou que, após o Carnaval, a prefeitura vai antecipar a realização de mutirões nas regiões mais críticas, com o envolvimento de todas as secretarias envolvidas.

“Reforçamos a população que recebam os agentes da Vigilância em suas casas para a vistoria pois, hoje, a maior parte dos criadouros estão em casas habitáveis, por isso, solicitamos a colaboração de todos. Nossos servidores estarão identificados corretamente, com crachá, uniforme e veículo identificado”, garantiu Dantas.

Situação de emergência

A situação de emergência autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias à contenção da epidemia e ao atendimento da situação emergencial,

respeitada a legislação em vigor, como medidas administrativas, financeiras ou orçamentárias necessárias à contenção do aumento da incidência de casos de arboviroses, em especial, a aquisição pública de insumos e materiais, doação e cessão de equipamentos e bens e a contratação de serviços estritamente necessários ao

atendimento da situação emergencial.